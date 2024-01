Škoda Auto migliora l’esperienza d’uso dei propri veicoli con “ChatGPT”

Škoda Auto annuncia ufficialmente l’integrazione del chatbot basato su intelligenza artificiale “ChatGPT” nel proprio assistente vocale “Laura”. Questa significativa evoluzione mira a potenziare l’esperienza dei numerosi clienti a bordo dei veicoli e a semplificare la vita quotidiana. I modelli Škoda che beneficeranno di questa innovativa funzionalità appartengono alle piattaforme MEB GP e MQB EVO, consentendo loro l’accesso a un vasto database di intelligenza artificiale e la lettura di contenuti durante la guida. La tecnologia alla base di questa nuova feature è fornita da Cerence Chat Pro, il partner tecnologico Cerence Inc., che offre un’implementazione unica e specifica per il settore automobilistico di “ChatGPT”. La privacy dei dati personali e delle informazioni sul veicolo sarà sempre garantita.

A partire dalla metà del 2024, il nuovo chatbot sarà incluso nei sistemi di infotainment di ultima generazione destinati ai modelli basati sulle piattaforme MEB GP e MQB EVO, tra cui alcune versioni di Škoda Enyaq, le nuove generazioni di Škoda Superb e Kodiaq, e la Škoda Octavia facelift. L’integrazione di “ChatGPT” nell’assistente vocale “Laura”, sostenuta da Cerence Chat Pro, introduce una serie di nuove funzionalità che superano notevolmente le capacità dei comandi vocali precedenti. Attualmente, l’assistente vocale Škoda consente di controllare l’infotainment, la navigazione e l’aria condizionata, oltre a rispondere a domande di cultura generale. In futuro, il supporto dell’intelligenza artificiale fornirà risposte più dettagliate a domande complesse, arricchendo le conversazioni con un linguaggio intuitivo e fornendo informazioni specifiche senza compromettere la sicurezza del conducente e dei passeggeri.

Tutte le interazioni avverranno attraverso comandi e risposte vocali, mantenendo un funzionamento estremamente semplice. L’attivazione dell’assistente vocale avverrà pronunciando “Okay, Laura” o premendo il tasto dedicato sul volante multi-funzione. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta direttamente dal sistema Škoda, verrà inoltrata in forma anonima all’intelligenza artificiale. È importante sottolineare che ChatGPT non avrà accesso ai dati del veicolo o alle informazioni personali, e tutte le interazioni saranno eliminate immediatamente dopo l’elaborazione per garantire la massima sicurezza dei dati. Questa nuova funzionalità sarà estesa anche ad altri modelli dei brand appartenenti al Gruppo Volkswagen.