Sondaggio Apollo Tyres: per le auto elettrice preferiti gli pneumatici dedicati

Da un sondaggio commissionato da Apollo Tyres, emerge che la stragrande maggioranza dei proprietari di veicoli elettrici (EV) in Italia preferisce l’acquisto di pneumatici di ricambio appositamente sviluppati per l’uso su veicoli elettrici.

In un’intervista condotta su 1.000 automobilisti e sponsorizzata da Apollo Tyres, l’81% dei conducenti di veicoli elettrici esprime la preferenza per pneumatici di ricambio dedicati, mentre solo il 3% si oppone a questa scelta.

Il sondaggio rivela inoltre che i conducenti di età più avanzata che possiedono veicoli elettrici sono quelli più propensi ad acquistare pneumatici per EV. Tutti gli intervistati (100%) di età pari o superiore a 65 anni affermano di essere “molto propensi” o “piuttosto propensi” ad acquistare pneumatici progettati specificamente per veicoli elettrici, rispetto al 61% dei conducenti di età compresa tra 18 e 24 anni.

Quando si tratta dei fattori che influenzano la scelta del tipo di pneumatico di ricambio, il 41% dei conducenti di veicoli elettrici menziona “trazione e aderenza elevate in tutte le condizioni atmosferiche”, mentre il 36% preferisce un prodotto “raccomandato dal produttore dell’auto”.

Curiosamente, il prezzo non sembra essere un ostacolo per i proprietari di veicoli elettrici quando si tratta di selezionare pneumatici: il 64% afferma di essere disposto a pagare un costo superiore per i prodotti appositamente sviluppati per veicoli elettrici.

Nell’anno precedente, Apollo Tyres ha lanciato sul mercato il Vredestein Quatrac Pro EV, il primo pneumatico all-season in Europa creato specificamente per veicoli a batteria e ibridi. Questo prodotto è stato progettato per gestire le maggiori quantità di coppia e peso associati a questo tipo di veicolo, garantendo una maneggevolezza e stabilità superiori, bassa resistenza al rotolamento ed elevati standard di durata. Il Quatrac Pro EV presenta inoltre un design del battistrada che riduce il livello di rumore di 1 dB rispetto agli pneumatici all-season Vredestein equivalenti destinati ai veicoli a combustione interna, grazie al sequenziamento dei passi del battistrada ottimizzato tramite intelligenza artificiale.