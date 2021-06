Speaker portatili JBL: la colonna sonora dell’estate

Sarà un’estate a tempo di musica e, per mantenere il ritmo giusto, ecco cosa suggerisce JBL, brand specializzato nell’offrire agli utenti un suono di qualità superiore. Che sia in campeggio, a una festa in spiaggia o al parco, uno speaker portatile JBL è l’alleato perfetto per ogni situazione. Combinando il suono di alta qualità con le nuove linee di design accattivanti e una batteria di lunga durata, JBL si impegna a riprodurre la colonna sonora dell’estate.

Che la festa abbia inizio, con JBL Charge 5

Il brutto tempo non è più un problema. Lo speaker Charge 5 offre il JBL Original Pro Sound, con i suoi driver ottimizzati a lunga escursione, un tweeter separato e doppi radiatori passivi per bassi molto profondi. Inoltre, Charge 5 assicura fino a 20 ore di riproduzione e vanta un comodo powerbank: ciò permette agli utenti di ricaricare facilmente i dispositivi e godersi appieno i momenti di festa. Pioggia? Drink versati? Spiaggia sabbiosa? La certificazione IP67 waterproof e dustproof garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Non da ultimo, grazie alla funzione JBL PartyBoost, è possibile collegare diversi diffusori compatibili per ottenere un audio in grado di soddisfare qualsiasi gusto. Con colori nuovissimi ispirati alle ultime tendenze della moda urbana, il look di Charge 5 è all’altezza del suo suono.

JBL Charge 5 è ora disponibile ad un prezzo consigliato di 179.99 EUR.

Esplorare il mondo con JBL Clip 4

Cool, portatile e waterproof. Dal look nuovo e vivace, lo speaker Clip 4 offre un suono incredibilmente intenso in un formato compatto. L’esclusiva forma ovale si adatta facilmente alla mano. In divertenti colori che soddisfano anche i più attenti in fatto di tendenze, è l’accessorio perfetto per completare l’outfit. Inoltre, grazie al moschettone integrato – che si aggancia facilmente a borse, cinture o fibbie – è facilissimo portare la propria musica preferita ovunque. Resistente all’acqua e alla polvere, con una riproduzione garantita fino a 10 ore, Clip 4 è abbastanza robusto da essere l’alleato ideale per qualsiasi avventura.

JBL Clip 4 è ora disponibile ad un prezzo consigliato di 59.99 EUR.

Festa al parco con JBL Xtreme 3

In piscina, a un picnic o a una serata all’aperto, la musica è sempre l’anima della festa. Lo speaker portatile Bluetooth Xtreme 3 vanta il potente e cristallino Original Pro Sound JBL. Dotato di quattro driver e due JBL Bass Radiators, Xtreme 3 attrae tutti grazie alla sua funzione PartyBoost che permette di collegare diversi diffusori compatibili per un impatto sonoro molto più incisivo. La pioggia potrebbe fermare la festa ma, grazie alle certificazioni waterproof e dustproof, Xtreme 3 non teme nulla. La comodissima tracolla con apribottiglie incorporato lo rende perfetto per i party in-door. Xtreme 3 fa colpo ovunque ti trovi.

JBL Xtreme 3 è ora disponibile ad un prezzo consigliato di 299.99 EUR.

Ed è subito festival privato, con JBL PartyBox On-The-Go

Vivere, ascoltare e cantare a ritmo, questa estate si farà con JBL Partybox On-The-Go. Il potente JBL Pro Sound dà inizio alla festa sincronizzandosi con luci pulsanti a LED e 100 watt di potenza JBL Pro Sound, per uno spettacolo garantito. Per chi vuole essere l’anima della festa, il PartyBox On-The-Go include il microfono wireless per mettere in mostra le proprie doti canore e l’ingresso dedicato per suonare insieme agli amici.

Fino a 6 ore di riproduzione, tracolla imbottita e certificazione IPX 4, che garantisce impermeabilità, completano il pacchetto del PartyBox On-The-Go.

JBL PartyBox On-The-Go è ora disponibile ad un prezzo consigliato di 329 EUR.

Scatenarsi a ritmo di musica con JBL Boombox 2

Ricreare l’atmosfera vibrante di un festival sulla spiaggia? Grazie allo speaker Boombox 2 è possibile. Il Signature Sound #jbl, accompagnato da un nuovo e accattivante design e certificazione waterproof, offre tutta la qualità del suono JBL in uno speaker portatile, dalle linee uniche. Boombox 2 è abbastanza potente da garantire un intero weekend di musica grazie alla sua batteria che assicura ben 24 ore di riproduzione non stop. Che sia hip – hop o gli ultimi successi dell’estate, Boombox 2 garantisce un sound memorabile per tutto il giorno, fino a notte fonda.

JBL Boombox 2 è ora disponibile su jblstore.it ad un Prezzo consigliato di 499 EUR.