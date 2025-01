Stellantis collabora con dSPACE per accelerare lo sviluppo dei veicoli basati sul cloud

Stellantis, una delle principali case automobilistiche del mondo, ha annunciato una collaborazione con dSPACE, leader nelle soluzioni di simulazione e convalida, per accelerare lo sviluppo dei veicoli basati sul cloud. Questa partnership prevede l’integrazione della piattaforma VEOS di dSPACE per i test Software-in-the-Loop (SIL) nel Virtual Engineering Workbench (VEW) di Stellantis.

“La partnership con dSPACE garantirà a Stellantis una potente piattaforma di simulazione per sviluppare innovazioni software più rapide e di qualità superiore”, ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. L’integrazione degli strumenti dSPACE consentirà di offrire funzionalità innovative in modo più rapido, soddisfacendo le aspettative dei clienti e migliorando la loro esperienza di guida.

Lo sviluppo, l’integrazione e la convalida basati sul cloud** consentono agli ingegneri di Stellantis di iniziare a testare e sviluppare il software fino a un anno prima della disponibilità dell’hardware di produzione. Questo approccio permette di ottimizzare i cicli di sviluppo, riducendo significativamente il time-to-market e migliorando la qualità del prodotto finale.

Il Virtual Engineering Workbench di Stellantis è dotato di un cockpit virtuale unico, che accelera i cicli di sviluppo fino a 100 volte rispetto agli standard tradizionali. Sulle nuove piattaforme tecnologiche di Stellantis, l’80-85% dei test viene effettuato su piattaforme SIL, utilizzando metodologie di integrazione e test continui.

“L’utilizzo dei nostri prodotti sulle nuove piattaforme tecnologiche Stellantis ci permette di raccogliere input e feedback diretti dai clienti. Questa collaborazione ci aiuterà a migliorare ulteriormente i nostri prodotti software e a fornire una gamma di strumenti più sofisticata ed efficiente per la validazione dei veicoli intelligenti e connessi”, ha sottolineato Carsten Hoff, CEO di dSPACE.

La strategia software di Stellantis poggia su tre piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale (IA): STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, che saranno introdotte su veicoli selezionati nel 2025. Queste piattaforme, sviluppate sul VEW, offriranno un’ampia gamma di funzionalità per i 14 brand iconici di Stellantis.

L’attuazione del memorandum d’intesa non vincolante è soggetta a un accordo definitivo, ma questa collaborazione si preannuncia come un passo significativo per il settore automobilistico, destinato a portare innovazioni software sempre più veloci e di alta qualità sui veicoli del futuro.