Street Fighter 6: il nuovo capitolo dello storico picchiaduro (il trailer)

Capcom, la powerhouse dietro 35 anni di giochi di combattimento leggendari nell’industria dei videogiochi, ha svelato, durante la Season Final del Capcom Pro Tour 2021, un’anteprima dell’attesissimo Street Fighter 6 e ha svelato la Capcom Fighting Collection.

Street Fighter 6, la prossima evoluzione della famosa serie Street Fighter, che ha venduto più di 47 milioni di unità da quando è entrata in scena 35 anni fa, è ora in fase di sviluppo. Il teaser trailer ha offerto un assaggio del futuro di Street Fighter, mentre il pilastro della serie Ryu si scontra con il nuovo sfidante Luke. Il 45° e ultimo personaggio del roster di Street Fighter V avrà un ruolo chiave nel prossimo progetto legato a Street Fighter. Maggiori dettagli saranno condivisi quest’estate.

Mentre cresce l’entusiasmo per il prossimo capitolo della saga di Street Fighter, i fan possono iniziare a celebrare i 35 anni di giochi di combattimento targati Capcom con la Capcom Fighting Collection, un’antologia di 10 titoli classici, inclusa la serie completa di Darkstalkers insieme per la prima volta al di fuori del Giappone. Ognuno dei 10 titoli della collection è stato rivitalizzato con multiplayer online, funzionalità migliorate e aggiornamenti sulla qualità della vita.

Capcom Fighting Collection sarà disponibile in digitale il 24 giugno 2022 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One. Capcom Fighting Collection sarà disponibile insieme a Street Fighter 30th Anniversary Collection all’interno del Capcom Fighting Bundle, in arrivo in digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One