Street Fighter 6: Svelati gli ultimi tre personaggi giocabili al lancio

Capcom ha rivelato tre nuovi personaggi che si uniranno al roster di lancio dell’attesissimo Street Fighter 6. La leggendaria Cammy, Zangief e la nuova arrivata Lily completano la line-up di 18 personaggi. Street Fighter 6 include tutti gli otto World Warrior originali di Street Fighter (Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Zangief, E. Honda, Blanka, Dhalsim), oltre a quattro personaggi del franchise (Cammy, Juri, Dee Jay, Luke) e sei volti nuovi di zecca (Lily, Jamie, Kimberly, Manon, Marisa, JP) con cui i giocatori potranno mettere alla prova il loro coraggio.

Cammy: Apparsa per la prima volta in Super Street FighterII, l’amante dei gatti Cammy ritorna con il suo amato arsenale di potenti attacchi, tra cui Spiral Arrow, Cannon Spike e Hooligan Combination. La versione pesante di ciascuna di queste tre mosse è stata migliorata per consentire un ritardo e alterazione delle proprietà o danni. Visita King Street, lo stage nebbioso e industriale di Cammy, ed esegui mosse Super Art come Killer Bee Spin e Delta Red Assault per mettere in ginocchio gli avversari e far divertire il pubblico.

Zangief: A farsi strada sulla scena c’è l’immenso Zangief, un World Warrior originale che ama mettersi in mostra davanti alla folla di Barmaley Steelworks. Wrestler professionista, Zangief mantiene i suoi lanci caratteristici come lo Screw Piledriver e il Siberian Express e ottiene nuove mosse come il controlancio Tundra Storm. Il suo Super Art Cyclone Lariat di livello 2 e il Super Art Bolshoi Storm Buster di livello 3 piaceranno sicuramente al pubblico.

Lily: Nuova aggiunta al roster, Lily sembrerà familiare ad alcuni in quanto discendente della tribù dei Thunderfoot, la stessa tribù dell’iconico T. Hawk visto per la prima volta in Super Street Fighter II. Piccola ma potente, Lily parla con gli spiriti della natura nella sua casa nel vibrante Thunderfoot Settlement e sconfigge i nemici con i suoi feroci Condor Dive, Condor Spire e Tomahawk Buster. Condor Wind garantirà uno stock Windclad, che potenzia ciascuna delle mosse sopra menzionate. Lily brandisce le sue mazze da guerra per colpire gli avversari con il suo Super Art Breezing Hawk di livello 1 e sbatte i nemici a terra con il suo Super Art Raging Typhoon di livello 3.

I giocatori di tutto il mondo possono immergersi nell’azione incisiva di Street Fighter 6 a partire dal 2 giugno 2023 su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.