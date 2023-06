Subaru Solterra: SUV elettrico per ogni terreno

La Solterra è la prima vettura a trazione completamente elettrica di Subaru, realizzata in collaborazione con Toyota, che rappresenta l’ingresso deciso del marchio giapponese nel segmento dei SUV di classe C a emissioni zero. Noi l’abbiamo provato.

Solterra è un SUV dalle dimensioni generose, con una lunghezza di poco meno di 4 metri e 70, una larghezza di oltre 1 metro e 85 e un’altezza di 1 metro e 65. Pur non essendo un vero e proprio fuoristrada nel senso tradizionale del termine, la vettura ha una buona altezza da terra che le permette di affrontare con disinvoltura anche terreni impegnativi, grazie soprattutto alla tecnologia AWD che da sempre costituisce io fiore all’occhiello del marchio.

Esteticamente le somiglianze con il modello Toyota bZ4X sono evidenti, soprattutto nel design posteriore e laterale. All’anteriore, invece, le due vetture presentano differenze significative: il paraurti e la griglia frontale della Solterra sono specificamente progettati, con linee morbide e muscolose che conferiscono al veicolo un’imponente presenza su strada. I fari con luci diurne a LED a forma di “C” catturano l’attenzione, così come le protezioni in plastica lungo la carrozzeria, che rivelano l’intenzione di affrontare ogni terreno.

Una volta a bordo, la configurazione della plancia risulta subito evidente: il display strumentale digitale si trova lontano dal volante, vicino al parabrezza, ed è relativamente compatto ma offre una grafica chiara e ben curata. Al centro della console, uno schermo da 12,3 pollici raccoglie tutte le informazioni relative all’infotainment e alla navigazione, con una superficie nera e piana che si collega direttamente al tunnel inferiore. I materiali di rivestimento sono di alta qualità, e l’organizzazione degli spazi è molto razionale.

Passando ai dati tecnici, la Solterra è un veicolo completamente elettrico, dotato di due motori sincroni trifase a magneti permanenti posizionati sugli assi anteriore e posteriore, garantendo una trazione integrale. L’energia proviene da una batteria al litio da 74,1 kWh, che è alloggiata nel pianale del veicolo. La potenza complessiva è di 218 CV, con una coppia di 336 Nm immediatamente disponibile. Solterra può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. Pur offrendo prestazioni sicuramente buone (il migliore nella gamma Subaru), risulta leggermente inferiore alla media dei SUV delle stesse dimensioni presenti sul mercato.

Attraverso un pulsante situato sulla console centrale, è possibile attivare il sistema X-Mode, che gestisce la distribuzione della coppia in base al tipo di terreno su cui si sta guidando, garantendo sempre la massima aderenza. Inoltre, nelle discese e nelle salite più impegnative, il sistema Grip Control risulta particolarmente utile. Questa funzione agisce come un cruise control, consentendo di impostare la velocità su cinque diversi livelli, consentendo al conducente di concentrarsi esclusivamente sulla sterzata, senza dover pensare all’acceleratore e al freno.

Alla guida, Solterra si rivela incredibilmente agile e facile da guidare su ogni tipo di terreno. Il suo sterzo leggero e la tenuta impeccabile sorprendono, grazie alla distribuzione equilibrata dei pesi lungo l’asse longitudinale e al basso baricentro favorito dalla posizione delle batterie. In particolare, in situazioni off-road, Solterra dimostra fedeltà al DNA caratteristico della casa delle Pleiadi, mostrando un comportamento eccezionale anche in passaggi critici.

Disponibile in due allestimenti, 4E-xperience e 4E-xperience+ ha un listino che parte da poco meno di 60.000 euro.