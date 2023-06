Super Trofeo Esports Lamborghini: al via la quarta stagione

Lamborghini presenta la stagione 2023 di The Real Race – Super Trofeo Esports che conferma l’impegno di Lamborghini nel mondo delle competizioni virtuali. Lamborghini conferma anche per la stagione 2023 di The Real Race – Super Trofeo Esports Assetto Corsa Competizione come piattaforma del torneo.

The Real Race – Super Trofeo Esports è il più importante progetto di Lamborghini nel settore degli Esports. Anche quest’anno, i concorrenti gareggeranno con le Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, mentre il format è stato completamente rinnovato e include gare virtuali per i concorrenti provenienti da UE, NALA e APAC.

Novità di questa stagione è l’opportunità per gli aspiranti campioni di misurare le proprie capacità dal vivo direttamente sul campo, in alcuni dei più famosi circuiti d’Europa. Accanto al paddock del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, la Fanatec Arena verrà messa a disposizione del pubblico per cimentarsi con le simulazioni di gara avanzate: il pilota più veloce di ogni evento si aggiudicherà una wild card per accedere alla finalissima di The Real Race – Super Trofeo Esports.

Parallelamente alle attivazioni dei circuiti, i piloti dell’area UE saranno invitati a partecipare a una serie di quattro competizioni online, ciascuna preceduta da una gara hotstint, mentre per le aree NALA e APAC è prevista una qualificazione hotstint singola (per ciascuna), seguita da una finale regionale a cui prenderanno parte i migliori 24 piloti di ogni regione.

Lamborghini Abu Dhabi e Dubai sono i primi concessionari livello internazionale a essere partner del programma The Real Race, organizzando un tour con simulatore nelle principali scuole e università di Abu Dhabi e Dubai per scovare e reclutare i migliori studenti “piloti” del Paese, che culminerà con il torneo per selezionare i tre migliori studenti che rappresenteranno gli Emirati Arabi.

Per i piloti europei, la sfida sarà qualificarsi per ogni gara con una sessione hotstint con leaderboard: i 24 piloti più veloci delle qualificazioni accederanno alla gara che determinerà, tramite l’apprezzatissima simulazione Assetto Corsa Competizione, i migliori quattro che arriveranno alla finale on-site sul Circuito del Gran Premio del Nürburgring.

I piloti qualificati (16 in totale), assieme ai vincitori delle wild card delle attivazioni on-site sui circuiti Paul Ricard (1), Spa-Francorchamps (1), Nürburgring (2) e i tre selezionati dalla rete dei concessionari Lamborghini di Abu Dhabi e Dubai, andranno a comporre una griglia di 23 finalisti, dopo di che finalisti europei e concorrenti con wild card saranno invitati alla Fanatec Arena per prendere parte alla finalissima on-site durante il weekend della GT World Challenge sul celebre Circuito del Gran Premio del Nürburgring.