Suzuki spegne le luci per “M’illumino di meno” 2024

Spegnere le luci per mettere in risalto l’importanza della gestione efficiente dell’energia e di uno stile di vita ecologico. Questo è lo spirito che anima la campagna “M’illumino di meno”, in corso oggi, venerdì 16 febbraio, in occasione della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, a cui Suzuki e la sua rete di Concessionari aderiscono per il terzo anno consecutivo. La sede di Robassomero di Suzuki Italia resterà priva di illuminazione per l’intera giornata di oggi, contribuendo a ottimizzare i consumi energetici di luce e riscaldamento.

Questa scelta riflette la decisione aziendale di adottare il lavoro smartworking ogni venerdì, apportando benefici che perdurano per tutto l’anno. Contemporaneamente, tutti i Concessionari ufficiali Auto, Moto e Marine della rete spegneranno le luci dei loro locali commerciali per un’ora, contribuendo così a ridurre il consumo energetico complessivo. Questo gesto, oltre al suo forte valore simbolico, ha un impatto concreto significativo.

La riduzione del consumo energetico nelle sedi di Suzuki e nella rete dei 281 concessionari comporterà una diminuzione delle emissioni di CO2 di 387 kg, risparmiando 893 kW/h. L’iniziativa sarà promossa attraverso i canali social di Suzuki, utilizzando gli hashtag #milluminodimeno, #milluminodimenoconsuzuki e #suzukigreenfriday. Questa iniziativa si inserisce nell’impegno di Suzuki a favore dell’ambiente, lavorando con determinazione per consegnare alle generazioni future un pianeta sano e una società prospera.