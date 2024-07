Tananai e Annalisa: “Storie Brevi” è certificato disco d’oro

La collaborazione tra Tananai e Annalisa con il singolo “Storie Brevi” continua a riscuotere un enorme successo. Il brano, che è stato recentemente certificato disco d’oro, si mantiene stabile nelle prime posizioni delle classifiche Fimi/Gfk dei singoli più venduti, attualmente al 5° posto, e delle classifiche radiofoniche, dove occupa il 2° posto. “Storie Brevi” si sta rivelando una delle canzoni estive più apprezzate da pubblico e critica.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Eclectic Records in licenza Capitol Records (Universal Music) e Warner Music, “Storie Brevi” è stata scritta da Tananai e Annalisa, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, con la produzione curata da Simonetta e Tananai. La canzone rappresenta perfettamente l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano armoniosamente. Il beat, protagonista fin dalla prima nota, crea un’atmosfera sognante, trasportando l’ascoltatore in un idilliaco scenario estivo.

Il videoclip di “Storie Brevi” racconta la storia di due protagonisti che, in un gioco vizioso ma romantico, riescono a creare una dimensione unica e personale. Tananai e Annalisa reinterpretano le coppie-criminali più iconiche del cinema, trasformandosi in moderni Bonnie e Clyde o Mr. & Mrs. Smith.