Tintin Reporter – I sigari del Faraone: un’avventura epica su Nintendo Switch

Tintinimaginatio e Microids hanno annunciato con grande entusiasmo l’arrivo del videogioco Tintin Reporter – I sigari del Faraone su Nintendo Switch il 17 ottobre 2024. Questa nuova versione promette un’avventura emozionante con molte sorprese per i fan di Tintin di tutto il mondo.

Il gioco, co-prodotto da Tintinimaginatio e Microids e sviluppato dallo studio Pendulo Studios, offre una serie di miglioramenti accattivanti, tra cui una sequenza con Tintin a cavallo, una galleria esclusiva di personaggi e la modalità Tintinologo, pensata per i fan più appassionati. In questa modalità, i giocatori potranno scoprire aneddoti sul mondo di Hergé mentre viaggiano attraverso il gioco.

La Limited Edition del gioco includerà la versione fisica, una Steelbook ufficiale e tre cartoline, mentre la Collector’s Edition offrirà ulteriori contenuti, tra cui un taccuino, un artbook da 160 pagine e una statuetta originale.

Tintin Reporter – I sigari del Faraone si ispira a una delle avventure più iconiche della serie a fumetti “Le avventure di Tintin”, creata da Hergé, e porta i giocatori in un viaggio avvincente alla scoperta dei segreti nascosti nella tomba del faraone Kih-Oskh. Da un’avventura mediterranea con il Dottor Ciclone all’indagine su un’ampia rete di narcotraffico in Oriente, Tintin & Milù affronteranno sfide mozzafiato in diverse terre straordinarie.

Con una combinazione di elementi di avventura e investigativi, il gioco invita i giocatori a calarsi nel ruolo di un vero reporter, esplorando, raccogliendo indizi e risolvendo enigmi in un gameplay unico e innovativo. Tintin Reporter – I sigari del Faraone promette di portare i giocatori in un’esperienza coinvolgente nel mondo misterioso di Tintin come mai prima d’ora.