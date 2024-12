Tony Effe: un Capodanno indimenticabile al Palazzo dello Sport di Roma

Tony Effe sorprende i fan con un annuncio straordinario: un evento esclusivo per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre, il Palazzo dello Sport di Roma sarà il teatro di una notte indimenticabile, un regalo speciale che l’artista ha voluto dedicare al suo pubblico per festeggiare insieme attraverso la musica.

L’appuntamento segna un ritorno trionfale per Tony Effe al Palaeur, dove lo scorso ottobre ha entusiasmato i fan con un incredibile show sold out durante l’ICON TOUR. Questa volta, l’artista promette un’esperienza unica, pronta a unire migliaia di persone nella capitale per accogliere il 2025 all’insegna della musica e dell’energia.

Biglietti a prezzo calmierato, pensati per rendere l’evento accessibile a un pubblico ampio, saranno disponibili a partire da oggi, giovedì 19 dicembre, dalle ore 19:00 su Ticketone. Un’occasione imperdibile per assicurarsi un posto in una delle notti più attese dell’anno.

Il nuovo anno non sarà solo un’occasione per festeggiare, ma anche un momento di svolta nella carriera di Tony Effe. A febbraio 2025, infatti, l’icona della trap italiana calcherà per la prima volta il prestigioso palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. L’artista parteciperà con il brano DAMME ‘NA MANO (Island Records), già disponibile in pre-save, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Il 2024 è stato un anno ricco di successi per Tony Effe. Il suo album ICON, che include collaborazioni con alcuni degli artisti più influenti della scena rap e trap, è stato il più venduto nella prima metà dell’anno nella classifica Top of The Music di FIMI/GfK. Inoltre, la hit estiva Sesso e Samba ha dominato le classifiche italiane, ottenendo la certificazione di Quadruplo Disco di Platino.