TONY HADLEY torna in Italia per 4 nuove date

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, sta vivendo un momento di grande successo e popolarità. Dopo il tour celebrativo dei suoi 40 anni di carriera, che ha registrato il sold out in tutte le tappe italiane, il talentuoso cantante è tornato a giugno in Italia con il suo spettacolo “Mad About You”. Le nuove date si sono rivelate un trionfo, con tutti i concerti sold out, e a seguito di una grande richiesta da parte dei fan italiani, Tony Hadley tornerà nel Bel paese per altri quattro spettacoli tra luglio e agosto.

Il tour attraverserà varie regioni italiane, toccando il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, Reggio Calabria e Molise, e sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del panorama pop, che è sulla cresta dell’onda da ben quattro decenni. Tony Hadley ha iniziato la sua carriera musicale con il movimento del New Romantic e nel corso degli anni ha interpretato brani diventati veri e propri cult degli Spandau Ballet, la band di cui è stato il frontman. Canzoni epiche come “Through the Barricades”, che è diventata un simbolo della band, il celeberrimo brano “True”, che ha raggiunto la prima posizione in tutte le classifiche internazionali, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra, “Gold”, saranno solo alcuni dei brani iconici che Tony eseguirà durante il suo viaggio per la penisola italiana.

Ma il talento di Tony Hadley non si limita solo agli Spandau Ballet. Durante gli spettacoli, il cantante regalerà al pubblico anche le sue canzoni da solista, che hanno ottenuto un notevole successo nel corso degli anni. La sua voce potente e inconfondibile, unita alla sua presenza carismatica sul palco, sapranno coinvolgere ed emozionare gli spettatori.

Inoltre, Tony Hadley non dimenticherà di esibirsi in alcune iconiche cover, mettendo la sua personale interpretazione su brani amati da tutti. La sua versatilità e la sua abilità nel reinterpretare le canzoni in modo unico e coinvolgente renderanno queste performance ancora più speciali.

L’Italia è un paese che Tony Hadley ama profondamente, ed è ricambiato con altrettanta passione dai suoi fan italiani. Nel corso degli anni, il cantante ha collaborato con numerosi artisti italiani, dimostrando un’affinità speciale con la scena musicale del paese. Ha duettato con Caparezza nel brano “Goodbye Malinconia” e con Nina Zilli in “The Fair Tales of New York”. Nel 2019, è stato ospite al Festival di Sanremo, dove ha accompagnato Arisa, in gara, nel brano “Mi Sento Bene”. Di recente, ha anche partecipato al programma televisivo “Propaganda Live” su La Sette, dove ha entusiasmato il pubblico con le sue esibizioni di “Through the Barricades” e del suo ultimo singolo “Obvious”.

Le date del Tour:

17 luglio GRADO (GO) Grado Festival – Diga Nazario Sauro

18 luglio TREVISO (TV) Festival Suoni di Marca

15 agosto PALMI (RC) Varia di Palmi – Piazza 1 Maggio (ingresso gratuito)

16 agosto CAMPITELLO MATESE (CB) – Montagna Molise Festival