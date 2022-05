Top Gun: Maverick, disponibile la colonna sonora del film

Interscope Records ha pubblicato la colonna sonora del film Top Gun: Maverick. L’album è disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico. “Top Gun: Maverick” è già nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures.

La colonna sonora è stata anticipata dal singolo di Lady Gaga, “Hold My Hand”, prodotto dalla stessa superstar assieme a BloodPop e con l’aiuto di Benjamin Rice. Il singolo, che è già tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, ha ricevuto critiche entusiasmanti alla sua uscita con Billboard che ha dichiarato che “Gaga vola alto nel pezzo” e Vanity Fair che ha elogiato la canzone perché “catapulta Gaga alla corsa agli Oscar del prossimo anno”.

Il secondo brano ad uscire tratto dall’album è stato il singolo “I Ain’t Worried” della band nominata ai GRAMMY, OneRepublic. “I Ain’t Worried” è prodotta da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Simon Oscroft e Tyler Spry e uscirà il 13 maggio.

L’album contiene i classici intramontabili del primo film, nuovi brani e le musiche scritte per la nuova pellicola, riflettendo il passato, il presente e il futuro di Top Gun. Ci sono hit inconfondibili come “Danger Zone” di Kenny Loggins ma c’è spazio anche per una versione live da applauso di “Great Balls of Fire”, cantata dall’attore Miles Teller in una scena di Top Gun: Maverick. Non mancano poi le musiche del film composte da Lorne Balfe, Harold Faltermeyer e dai vincitori del Premio Oscar Lady Gaga e Hans Zimmer.

Il produttore della pellicola, Jerry Bruckheimer ha commentato: “Questo album prende in carico l’eredità musicale del primo film, datato 1986. Siamo entusiasti di avere a bordo Lady Gaga e OneRepublic, che hanno messo a disposizione la loro arte dando un tocco moderno alla colonna sonora, già così amata e iconica”.