Triumph oltre le 8.000 moto in Italia: è un nuovo record

Triumph Motorcycles chiude il FY24 (anno fiscale 2024, ovvero i 12 mesi dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024) con il proprio record storico nel mercato italiano, superando per la prima volta la soglia delle 8.000 moto vendute. La Casa inglese, infatti, ha chiuso l’anno fiscale con 8.031 moto consegnate ai propri clienti in Italia.

Grazie a questo risultato, il mercato italiano costituisce per volumi di vendita per il costruttore britannico il terzo più importante a livello europeo, ed il quinto su scala globale.

Il trend positivo di Triumph Motorcycles in Italia viene enfatizzato anche dal confronto diretto con il periodo precedente (FY23, dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023), rispetto al quale la crescita a livello di moto vendute si attesta al +21,4%.

Analizzando un arco temporale di 5 anni, e prendendo a riferimento l’ultimo anno dell’epoca Pre-Covid, ovvero il FY19 (dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019), Triumph Motorcycles evidenzia una crescita in tripla cifra nel nostro Paese, pari al +105%.

Considerando la gamma Over 500, la nuova generazione di Tiger 900, che tanto in allestimento GT quanto Rally consolida la competitività di un progetto di successo nel panorama delle adventure, con 1.119 moto vendute (+62% rispetto al FY23) si posiziona al primo posto tra le Triumph più richieste in Italia, seguita dalla roadster mid-size Street Triple 765, leader affermata del segmento per performance, carattere e comportamento dinamico con 1.044 unità (+7% moto vendute rispetto al FY23).

Seguono nel ranking interno, a concludere la Top 5, la brillante roadster a tre cilindri Trident 660 (865 unità), la maneggevole crossover stradale Tiger Sport 660 (778) e uno storico “best seller” del marchio di Hinckley, la bicilindrica Speed Twin 900 (583).

L’introduzione all’interno della gamma Modern Classics dei due modelli Scrambler 400 X e Speed 400 a partire dal mese di gennaio 2024 ha segnato una pietra miliare per il brand e l’ingresso di Triumph Motorcycles nel segmento delle moto compatte con cilindrata inferiore ai 500 cc. All’interno di un contesto altamente competitivo e completamente nuovo, entrambi i modelli hanno registrato un importante successo commerciale, diventando in poco meno di sei mesi tra le moto più apprezzate in Italia, con 1.373 unità vendute su tutto il territorio nazionale, pari al 17% del model mix di Triumph.