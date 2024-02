Triumph Tiger 1200 MY24: ancora più evoluta e raffinata

Triumph Motorcycles presenta un importante aggiornamento tecnico della gamma Tiger 1200 per il 2024, che rende ognuno dei modelli della famiglia ancora più avanzato e tecnicamente raffinato. Le novità includono ulteriori perfezionamenti al motore, ergonomia e comfort di guida ottimizzati, una superiore luce a terra in curva, oltre al sistema di riduzione automatica del precarico già precedentemente introdotto. Si aggiungono infine nuove ed eleganti colorazioni.

Il tricilindrico Triumph da 1160cc offre un’esperienza di guida ancor più raffinata, pur mantenendo un carattere emozionante e inconfondibile. Grazie alle modifiche apportate all’albero motore e all’alternatore, all’ottimizzazione del bilanciamento e dell’inerzia e ad alcune modifiche sulla calibrazione elettronica, il team di ingegneri Triumph è riuscito a creare un’erogazione della coppia motrice ancora più fluida e precisa, in particolar modo ai bassi regimi. I motociclisti potranno percepire una maggiore dolcezza in fase di accelerazione o decelerazione, mentre la frizione presenta un design aggiornato che consente un innesto più leggero durante l’inserimento della prima marcia.

Inoltre, Triumph ha ulteriormente migliorato il comfort della Tiger 1200 in vista dei lunghi viaggi: il manubrio e i riser ammortizzati, molto apprezzati nei modelli Explorer, sono stati introdotti anche su GT Pro e Rally Pro, garantendo una guida più fluida e una maggiore visibilità negli specchietti.

La sella è stata ridisegnata con un profilo più orizzontale, che offre maggiore libertà di movimento al pilota e contribuisce a ridurre l’affaticamento dopo molte ore passate alla guida. Anche la sella più bassa (inclusa tra gli optional), che riduce la posizione di seduta di 20mm per ottenere un’altezza minima di 830mm sulla GT Pro e di 855mm sulla Rally Pro, è stata ri-progettata per una maggiore comodità.

È stata introdotta anche una leva della frizione più lunga, che offre un maggiore spazio per le dita del pilota.

Triumph ha anche incrementato la capacità di discesa in piega e di inclinazione laterale delle Tiger 1200 GT Pro e GT Explorer, alzando la posizione delle pedane e avvicinandole alla moto. La nuova funzione Active Preload Reduction, introdotta nell’agosto 2023, offre al motociclista una maggiore sicurezza riducendo il precarico della sospensione posteriore quando la Tiger 1200 si ferma, abbassando l’altezza della sella fino a 20mm semplicemente premendo per un secondo il pulsante “Home” sul blocco comandi.

La Tiger 1200 è disponibile in quattro varianti, con nuovi colori per il 2024. I modelli GT Pro e GT Explorer sono ora disponibili nell’accattivante Carnival Red, oltre alle già presenti colorazioni Snowdonia White e Sapphire Black. Tiger 1200 Rally Pro e Rally Explorer sono disponibili anche nella nuova elegante opzione Matt Sandstorm, oltre alle già apprezzate Jet Black e Matt Khaki Green.