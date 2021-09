Triumph Tiger 900 Bond Edition: dedicata a “007”

Nasce per celebrare la collaborazione tra due icone britanniche: Triumph Motorcycles è lieta di annunciare l’arrivo della nuova Tiger 900 Bond Edition, un’edizione in serie limitata della Tiger 900 Rally Pro dedicata al nuovo film di James Bond, No Time To Die.

Esattamente come avviene per la saga dei film di Bond, Triumph Motorcycles rappresenta in maniera immediatamente riconoscibile l’autentico stile britannico, e il suo rinnovarsi costantemente nel tempo.

Grazie ad una lunga e solida esperienza nella progettazione di motociclette avventurose, performanti, affidabili e dallo stile unico, Triumph ha supportato la produzione del film fornendo per le più spettacolari scene di stunt le indomite Tiger 900 e Scrambler 1200.

Lee Morrison, coordinatore degli stunt per No Time To Die: “La Tiger 900 ci ha subito dato la certezza che avremmo potuto fare veramente di tutto nelle sequenze d’azione: lunghe derapate in terza marcia in uscita di curva, impennate, frenate in stile supermoto… Se devo essere brutalmente onesto, si tratta della Triumph migliore che abbia mai guidato.”

Realizzata in soli 250 unità a livello mondiale, la Tiger 900 Bond Edition celebra lo stile elegante e avventuroso dell’agente 007. Ogni esemplare è numerato e corredato da un certificato di autenticità. Lo schema cromatico della Tiger 900 Bond Edition è unico: Matt Sapphire Black con grafiche decorative 007 che ne sottolineano l’esclusività e la rendono riconoscibile. Ogni Triumph è numerata individualmente tramite un badge realizzato a macchina posto al centro del manubrio, un dettaglio discreto ed elegante.

Il design sviluppato per questa versione speciale include inoltre numerosi componenti con finitura total black: telaio, supporto del faro anteriore, fianchetti laterali, parafango, supporti delle pedane passeggero, protezioni dei faretti supplementari e barre di protezione del motore.

Ad ulteriormente evidenziare la partnership con Bond, la schermata introduttiva del display TFT prevede una grafica personalizzata con il simbolo di 007, mentre sella del pilota e del passeggero, riscaldabili, sono decorate con un elegante logo Bond Edition.

Sotto un vestito così elegante resta tuttavia una performante Tiger 900 Rally Pro, per questo motivo questa edizione in serie limitata viene consegnata con un treno addizionale di pneumatici tassellati Michelin Anakee Wild, mentre il primo equipaggiamento prevede le trasversali Bridgestone Battlax. Completa l’equipaggiamento il terminale sportivo Arrow, più leggero e con grintoso fondello in carbonio.

E’ disponibile da marzo 2022 a un prezzo di 19.200 €