VASCO KOM COLLECTION: la collezione di card dedicata ai 45 anni di carriera

Da domani sarà possibile trovare in tutte le edicole italiane l’album delle card VASCO KOM COLLECTION, una collezione interamente dedicata a Vasco Rossi, l’unico artista italiano ad avere una raccolta di questo tipo. Questo album rappresenta una vera e propria enciclopedia della carriera di Vasco, che celebra 45 anni di successi con la sua discografia e i suoi live.

La collezione è composta da 150 card, tra cui alcune speciali metallizzate e rare olografiche in edizione limitata, il che la rende non solo una fonte di informazioni preziose sulla carriera di Vasco Rossi, ma anche un’opportunità per gli appassionati di collezionare pezzi unici e particolari.

Le card rappresentano le immagini più iconiche dell’artista, alcune delle quali inedite, tra cui anche la copertina dell’album. Ogni busta contiene 7 card e l’acquisto dell’album consente di partecipare al concorso per vincere i biglietti del VASCO LIVE 2023, l’attesissimo concerto che si terrà il prossimo anno.

La collezione VASCO KOM COLLECTION è stata ideata e prodotta da OFFICINA EDICOLA, la divisione editoriale di uno dei maggiori editori italiani di collezionabili, ed è interamente “made in Modena”.