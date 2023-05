Volvo Trucks Italia porta l’elettromobilità in ogni angolo d’Italia

Il viaggio di Volvo Trucks verso l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050 è una missione che coinvolge diverse tecnologie innovative. Attraverso una strategia chiara e mirata, l’azienda sta investendo nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia. Tra le tecnologie chiave su cui Volvo Trucks sta puntando ci sono l’utilizzo di carburanti alternativi come i biogas e i biofuel (HVO), l’uso dell’idrogeno e l’adozione di veicoli elettrici (BEV), in cui Volvo è stata pioniera fin dal 2019.

Inoltre, Volvo Trucks sta continuamente lavorando per migliorare l’efficienza energetica dei veicoli diesel, sviluppando motorizzazioni che permettano una significativa riduzione dei consumi e, di conseguenza, delle emissioni di CO2. Tuttavia, tra tutte le tecnologie menzionate, i veicoli elettrici si distinguono come i più efficienti dal punto di vista energetico.

Sulla base del suo primato nell’elettromobilità, Volvo Trucks Italia ha preso l’iniziativa di organizzare l’Electric Tour 2023. Durante questo tour, il Volvo FH Electric, la versione completamente elettrica dell’iconico veicolo di Volvo Trucks, attraverserà la penisola italiana, fermandosi in diciassette tappe presso le concessionarie di proprietà e indipendenti dell’azienda. L’obiettivo di questo tour è quello di permettere alle persone di osservare da vicino l’innovazione tecnologica dei veicoli elettrici e vivere di persona il futuro dei trasporti.

Durante il tour, il Volvo FH Electric metterà in mostra le sue caratteristiche migliori: il comfort di guida, l’efficienza operativa ottimale e, soprattutto, l’assenza totale di emissioni inquinanti. Questo veicolo iconico, completamente elettrico, conserva le prestazioni di sempre, ma con un impatto ambientale senza precedenti. Con una potenza continua di 490 kW (equivalenti a 666 CV), sei batterie da 600V per un totale di 540 kWh, e un sistema di freno motore rigenerativo, il Volvo FH Electric può percorrere fino a 300 km con una singola carica. Inoltre, la cabina Globetrotter offre una vista panoramica del traffico, garantendo un’esperienza di guida confortevole.

Durante il tour, il Volvo FH Electric sarà abbinato a un Lamberet SR2 Green Liner fornito da Tip Trailer Services Italy Spa. Questo semirimorchio, omologato secondo la normativa ATP in classe IR per il trasporto fino a -20°C, è stato appositamente progettato per preservare al massimo l’autonomia del trattore Volvo FH Electric. Completando il convoglio, ci sarà l’unità refrigerante Thermo King.

Per coloro che desiderano sperimentare di persona l’innovazione e la silenziosità di un mezzo pesante privo di vibrazioni e rumori, sarà possibile prenotare un test drive presso il proprio concessionario o attraverso il sito web di Volvo Trucks Italia.

Il viaggio dell’Electric Tour 2023 inizierà il 24 maggio presso l’Headquarter di Volvo Trucks Italia, rappresentando un’occasione preziosa per rafforzare l’intero sistema valoriale del marchio e confermare il suo impegno più importante: viaggiare insieme ai clienti verso lo Zero.