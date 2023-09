Warner Bros. Games: ecco Mortal Kombat 1 (il trailer)

Mortal Kombat 1, l’ultimo capitolo del celebre franchise di videogiochi, è ora disponibile per l’accesso anticipato su PlayStation5 (PS5™), Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC come parte della Premium Edition. La Standard Edition di Mortal Kombat 1 uscirà in tutto il mondo il 19 settembre.

Sviluppato da NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1 presenta un nuovo inizio per il franchise con un universo di Mortal Kombat rinnovato dal Dio del fuoco Liu Kang, con una storia inedita e una versione reimmaginata e mai vista prima degli iconici eroi e nemici.

La modalità storia di Mortal Kombat 1 offre infatti una storia cinematografica con nuove relazioni, cambiamenti inaspettati alle classiche rivalità e storie personali originali per un’ampia schiera di personaggi, mentre le Invasioni, una modalità in cui i giocatori possono attraversare i reami tramite una mappa interattiva, consentono di sperimentare diverse configurazioni dei personaggi e completare numerose sfide per ottenere svariate ricompense, il tutto in un programma stagionale a tema di sei settimane.

Mortal Kombat 1 presenta inoltre il nuovo sistema dei lottatori Kameo, con una schiera separata di personaggi di supporto che saranno d’aiuto durante gli scontri. Selezionati dagli oltre 30 anni di storia di Mortal Kombat, i lottatori Kameo danno un vantaggio a ogni scontro grazie a un arsenale di mosse speciali offensive di supporto, prese uniche, breaker di difesa, fatal blow devastanti e fatality brutali.

Mortal Kombat 1 include una vasta selezione di combattenti con abilità e fatalty uniche, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Reiko, Shang Tsung e l’eroina vampira Nitara, interpretata dall’attrice Megan Fox.

La Premium Edition di Mortal Kombat 1 è disponibile in versione fisica e digitale a €99,99 per PlayStation 5, Xbox Series X|S. La Standard Edition di Mortal Kombat 1 può essere preordinata in versione fisica e digitale a €74,99 (prezzo consigliato al pubblico) per PlayStation 5, Xbox Series X|S, a €69,99 per Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store),