Yamaha: arriva la nuova MT-07

Dal 2014, la MT-07 ha rivoluzionato il mondo delle moto “naked” ed è diventata uno dei modelli più venduti in Europa. Con uno stile futuristico e un motore potente, questa moto ha conquistato migliaia di appassionati in tutto il mondo, diventando un vero e proprio cult tra i motociclisti.

Per il 2025, Yamaha è pronta a spingersi oltre, presentando una nuova versione della MT-07, che si distingue per un design esclusivo e prestazioni ancora più elevate. Il nuovo modello non solo mantiene l’aggressività e il carattere distintivo della serie, ma introduce anche tecnologie innovative come il sistema Y-AMT, che permette di eliminare la frizione manuale. Grazie a questo sistema, il pilota può scegliere tra un cambio manuale azionato con una leva a bilanciere montata sul manubrio o un cambio completamente automatico, offrendo così massima libertà e comfort durante la guida.

Il design della nuova MT-07 assume un aspetto più moderno e maturo, pur rimanendo fedele alla sua identità spigolosa. La nuova scocca, insieme al faro a LED a doppia funzione interamente ridisegnato, le conferisce un look affilato e aggressivo. Un altro elemento distintivo sono i cerchi, realizzati con il processo brevettato spinforging, che ha permesso di ridurre il peso complessivo della moto, migliorandone l’agilità grazie a una riduzione dell’effetto giroscopico.

L’utilizzo di componenti in alluminio pressofuso ha ulteriormente contribuito alla riduzione del peso: la scocca di quarta generazione consente un risparmio di 600 grammi, un dettaglio che si traduce in una guida più dinamica e reattiva. Anche il telaio è stato ottimizzato: grazie all’impiego di acciaio tubolare ad alta resistenza, la nuova MT-07 mantiene lo stesso peso della versione precedente, 14,8 kg, ma offre un aumento della rigidità torsionale, longitudinale e laterale tra il 12 e il 13%. Questo miglioramento si riflette in una maggiore stabilità e precisione nella guida.

La MT-07 2025 offre una nuova posizione di guida più sportiva, pensata per creare un maggiore senso di unità tra pilota e moto. Con una sella alta 805 mm e un “girovita” stretto, la moto si adatta a piloti di ogni statura, mantenendo un design ben proporzionato anche per i motociclisti più imponenti. Il nuovo display a colori da 5 pollici permette di scegliere tra quattro diversi temi, personalizzabili tramite i comandi al manubrio, per offrire tutte le informazioni necessarie a seconda del proprio stile di guida.

Una delle novità tecnologiche più interessanti è la possibilità di connettere il cruscotto TFT allo smartphone tramite l’app MyRide. Questa integrazione consente al pilota di gestire chiamate, musica e persino di modificare le impostazioni della modalità YRC della moto. Inoltre, grazie all’app gratuita Garmin StreetCross, è possibile accedere alla mappa completa e alla navigazione dettagliata, con informazioni sul traffico in tempo reale, direttamente sul cruscotto.

I nuovi modelli MT-07 e MT-07 Y-AMT, così come le versioni da 35 kW, saranno disponibili a partire da febbraio 2025. Gli appassionati potranno scegliere tra tre colorazioni esclusive: Ice Storm, Icon Blue e Tech Black.

Con la sua combinazione di design audace, tecnologie all’avanguardia e prestazioni superiori, la Yamaha MT-07 di quarta generazione si conferma leader indiscussa nel segmento delle moto naked, pronta a conquistare una nuova generazione di motociclisti.