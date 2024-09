130 Lancia Delta a Torino con Miki Biasion

Il 15 settembre 2024 è stata una giornata speciale per il marchio Lancia, poiché 130 Lancia Delta hanno sfilato per le vie di Torino in occasione di Amiki Miei, un evento dedicato agli amanti del marchio. La manifestazione, ideata da Miki Biasion nel 2008, ha visto un percorso emozionante attraverso la città natale di Lancia, culminando all’Heritage Hub.

“Per il marchio Lancia è stato un vero orgoglio essere parte di questa storia e aver presenziato di fronte a così tanti appassionati. Nuova Lancia Ypsilon è stata la vettura che sta traghettando il marchio nell’era dell’elettrificazione e oggi il modello ha guidato un magnifico corteo tra le eleganti strade di Torino: un momento simbolico e di grande importanza in questa fase di lancio della vettura a livello europeo, proprio nella città di nascita del marchio.”, ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia.

Miki Biasion, il leggendario pilota italiano più vincente di tutti i tempi, ha guidato l’iconica Delta della scuderia Martini Racing alla vittoria nei mondiali 1988 e 1989, contribuendo così a rendere Lancia il marchio più vincente di sempre. Il suo supporto al marchio si estende anche allo sviluppo di modelli come la Lancia Ypsilon HF e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, segnando il ritorno ufficiale della casa automobilistica nel mondo del Rally.

La manifestazione Amiki Miei 2024 a Torino è stata un vero e proprio raduno internazionale di modelli storici del marchio e ha permesso a migliaia di appassionati di condividere la passione per il mondo dei motori e la storia del Rally. L’evento si è svolto tra le strade eleganti della città piemontese, sede del quartier generale di Lancia e luogo di nascita della Nuova Lancia Ypsilon, che ha guidato la parata di auto storiche durante l’evento.

Il Rinascimento di Lancia è stato avviato con il lancio della Nuova Lancia Ypsilon e un piano strategico decennale che si sta realizzando con successo. Lancia, sinonimo di Eleganza Italiana, si impegna per innovazione, design senza tempo, sostenibilità e responsabilità sociale, guardando al futuro con determinazione.

“Queste occasioni sono sempre cariche di emozione e orgoglio. Lancia è il marchio con cui ho vinto due Campionati del Mondo Rally, alla guida della Delta: un traguardo per me indimenticabile. Sono stato felice di essere presente a Torino, proprio in questa città iconica per il marchio, e di aver potuto condividere questa esperienza con tutti gli appassionati del mondo dei motori e di Lancia in particolare.”, ha dichiarato Miki Biasion.

Amiki Miei continua a rappresentare un momento imperdibile per gli appassionati di Lancia e del Rally, celebrando la storia e il successo del marchio in un contesto unico e affascinante come le strade di Torino, la città che ha visto nascere la casa automobilistica centenaria.