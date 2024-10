Tesla lancia la nuova Model 3 Long Range: l’auto con la maggiore autonomia di sempre

Tesla continua a spingere i confini della mobilità elettrica con il lancio della nuova Model 3 Long Range a trazione posteriore, disponibile da oggi in Europa. Con un’autonomia di ben 702 km (WLTP) e un consumo di soli 12,5 kWh/100 km, questo nuovo modello non è solo la versione di Model 3 con la maggiore autonomia di sempre, ma anche il veicolo Tesla più efficiente mai prodotto.

Con un prezzo di partenza di 44.990 €, la Model 3 Long Range a trazione posteriore rappresenta il veicolo elettrico più efficiente attualmente disponibile sul mercato europeo. Non solo offre la migliore autonomia-prezzo, ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda l’efficienza energetica. Tesla ha raggiunto questo traguardo grazie ai suoi continui sforzi di progettazione, mirati a massimizzare l’efficienza e ridurre i costi.

Per dare un’idea concreta: questa nuova versione di Model 3 è in grado di percorrere un chilometro con l’energia necessaria per riscaldare un pasto congelato nel microonde. Un esempio pratico che rende evidente quanto sia vantaggioso in termini di risparmio energetico ed economico. Ciò significa che i futuri proprietari potranno godere di un’autonomia elevata, spendendo meno per la ricarica.

La Model 3 Long Range mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso questo modello una best-seller mondiale: prestazioni dinamiche, tecnologia avanzata e un design elegante. Tuttavia, questa versione va oltre, offrendo maggiore autonomia e comfort.

L’abitacolo è stato ulteriormente raffinato, grazie a materiali premium e una qualità costruttiva superiore. L’introduzione di vetri acustici a 360° e nuovi materiali insonorizzanti rende l’esperienza di guida ancora più silenziosa e piacevole. Il sistema audio premium Tesla, dotato di 9 altoparlanti e un amplificatore, garantisce un sound coinvolgente, supportando nativamente servizi di streaming come Spotify, Apple Music e YouTube Music.

Anche i passeggeri della seconda fila godono di maggiore comfort grazie a un display da 8″, che consente loro di controllare il climatizzatore e le funzioni di intrattenimento. Gli occupanti dei sedili anteriori possono inoltre approfittare di sedili ventilati e riscaldati, un tocco di lusso che rende la Model 3 Long Range perfetta per tutte le stagioni.

La nuova Model 3 Long Range si distingue anche come la scelta ideale per chi ama viaggiare. Con la sua straordinaria efficienza e l’accesso a oltre 10.000 Supercharger Tesla in tutta Europa, parte della rete di ricarica ultraveloce più grande e affidabile al mondo, i viaggiatori possono esplorare il continente senza preoccupazioni. Le infinite possibilità di itinerari e avventure sono ora a portata di mano, con la certezza di avere sempre una ricarica rapida disponibile lungo il percorso.