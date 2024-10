Camila Cabello con Adam Port & Stryv: “Move” conquista il mondo

La musica di Adam Port e Stryv ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il brano “Move”, che da 110 giorni si posiziona tra i più ascoltati su Spotify a livello globale. Questa hit dalle sonorità afro-house ha già raggiunto la top20 in Italia e ha generato oltre 100 milioni di visualizzazioni sui social, diventando virale in tutto il globo. Ora, per dare ancora più slancio alla canzone, arriva una nuova versione in collaborazione con la talentuosa Camila Cabello.

Camila Cabello, nata a Cuba e cresciuta a Miami, è una delle popstar più di successo della sua generazione, con hit come “Havana” e “Señorita” che hanno generato miliardi di stream su Spotify. In Italia ha ottenuto numerosi dischi Platino e Oro, confermando il suo talento e il suo carisma unici. Dopo aver debuttato come membro delle Fifth Harmony, Camila ha intrapreso una carriera solista di successo, conquistando pubblico e critica con la sua musica intrisa di romanticismo.

La sua collaborazione con Adam Port & Stryv in “Move” promette di essere un altro successo strepitoso, unendo sonorità fresche e coinvolgenti a voci potenti e carismatiche. Camila Cabello continua a distinguersi per la sua versatilità artistica e la capacità di reinventarsi, conquistando sempre nuovi traguardi e affezionandosi a un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Con il lancio della nuova versione di “Move” e il talento indiscusso di Camila Cabello, il successo è garantito e la musica continua a vibrare di emozioni e energia. Non resta che ascoltare e lasciarsi trasportare dalle note coinvolgenti di questa collaborazione unica, pronte a conquistare ancora una volta il cuore di tutti gli appassionati di buona musica.