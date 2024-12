Alfa Romeo protagonista all’esclusivo Winter Gala di Forbes Italia

ALFA ROMEO PROTAGONISTA AL LUXURY WINTER GALA DI FORBES ITALIA

Alfa Romeo ha brillato al prestigioso “Winter Gala” di Forbes Italia, ospitato nella sontuosa cornice di Palazzo Brancaccio, a Roma. In questa esclusiva serata, sono state esposte due delle ultime creazioni dell’iconico marchio automobilistico italiano: la Junior Veloce 280 e la serie speciale limitata di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport.

La Junior Veloce incarna l’anima sportiva di Alfa Romeo attraverso soluzioni tecniche all’avanguardia, come il differenziale autobloccante meccanico di quarta generazione. Questo modello conferma l’eccellenza tecnologica del brand e rappresenta un’eccitante aggiunta alla sua lineup. Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono invece una serie limitata che celebra la prima vittoria di Alfa Romeo alla Mille Miglia nel lontano 1928, con la leggendaria 6C 1500 Super Sport. Queste vetture presentano caratteristiche esclusive e un design unico, incarnando l’eredità sportiva del marchio.

L’esclusivo “Winter Gala 2024” di Forbes Italia ha visto la presenza di illustri ospiti, provenienti dai settori dell’imprenditoria, dello spettacolo e della cultura nazionale. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per celebrare l’eccellenza italiana in un contesto di grande fascino e glamour.

In merito alla partecipazione di Alfa Romeo, Stefano Bressan, direttore marketing del marchio in Italia, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver partecipato a questo appuntamento esclusivo che celebra le eccellenze italiane davanti alle maggiori istituzioni del Paese. Non soltanto le nostre creazioni meccaniche hanno segnato la storia del design e dell’innovazione tecnologica dell’industria automobilistica italiana, ma vantiamo una serie di primati sportivi e vittorie internazionali che riflettono il nostro DNA.”

Alfa Romeo continua a essere un simbolo di passione sportiva italiana, guidando i propri clienti verso una nuova era di sportività efficiente, mantenendo intatta l’audacia che da sempre contraddistingue il marchio. La presenza della casa automobilistica italiana all'”Winter Gala” di Forbes Italia ha confermato ancora una volta la sua posizione di rilievo nel panorama automobilistico internazionale.

Con il lancio della Junior Veloce 280 e della serie speciale limitata Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, Alfa Romeo dimostra la sua costante ricerca di innovazione e design distintivo, posizionandosi come un punto di riferimento per gli appassionati di auto sportive di classe.

Il “Winter Gala” di Forbes Italia è stato l’ennesimo palcoscenico su cui Alfa Romeo ha dimostrato la propria eccellenza nel mondo dell’automobilismo di lusso, confermando la sua posizione di prestigio e raffinatezza.