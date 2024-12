Andrea Bocelli 30 – The Celebration: domani il secondo appuntamento

Domani in prima serata su Canale 5, tornerà in esclusiva “Andrea Bocelli 30 – The Celebration”, lo show evento condotto da Michelle Hunziker per celebrare il trentennale di carriera del tenore italiano famoso in tutto il mondo. Dopo il successo del primo appuntamento, questa seconda serata promette di essere altrettanto emozionante e ricca di sorprese.

I telespettatori potranno godere di eccezionali duetti che vedranno l’artista italiano condividere il palco con alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale. La location scelta per l’occasione è il Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana, città natale di Bocelli, che aggiunge un tocco di significato speciale all’evento.

Saranno sul palco con lui tanti straordinari ospiti di fama mondiale, tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Will Smith, Matteo Bocelli, Russell Crowe, Sofia Vergara, Jose’ Carreras, Virginia Bocelli, David Foster e molti altri. Questa incredibile line-up promette un’esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori.

Michelle Hunziker, la conduttrice dello show, guiderà il pubblico in un racconto che ripercorre la straordinaria carriera di Andrea Bocelli, diventato un’icona della musica a livello internazionale. L’evento sarà prodotto da Friends TV per RTI in collaborazione con Veronica Berti per Almud e Francesco Pasquero per Maverick, insieme a Mercury Studio e Impact Production.

In conclusione, “Andrea Bocelli 30 – The Celebration” è un’occasione unica per festeggiare insieme al talentuoso tenore italiano e a una schiera di ospiti di fama mondiale un traguardo straordinario. Non perdete il secondo appuntamento di questo spettacolo unico, mercoledì 18 dicembre su Canale 5.