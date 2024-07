“ANGEL OF MY DREAMS”: in digitale l’atteso singolo di JADE

La talentuosa cantautrice Jade, ex membro del fenomeno pop delle Little Mix e vincitrice di un BRIT Award, ha finalmente lanciato il suo attesissimo singolo di debutto da solista intitolato “Angel of My Dreams”. Il singolo, disponibile in digitale a partire dal 19 luglio, promette di stupire e catturare l’attenzione del pubblico con la sua freschezza e originalità.

Il brano, co-scritto da Jade stessa insieme a Steph Jones, Pablo Bowman e il producer Mike Sabbath, esplora il complesso rapporto della cantante con l’industria musicale pop, nella quale è stata attiva fin dal lancio delle Little Mix nel lontano 2011. Con testi profondi e una musicalità coinvolgente, “Angel of My Dreams” cerca di mostrare al mondo chi è veramente Jade come artista solista, rompendo gli schemi e puntando all’inaspettato.

Jade ha dichiarato che il suo obiettivo con questo singolo è quello di creare un’esplosione pop che sorprenda il pubblico e lo inviti ad ascoltarlo più volte. L’artista ha lavorato duramente per rendere il suo primo singolo un’autentica espressione di sé, evitando le strade facili e cercando di portare la sua musica verso nuove direzioni.

Dopo l’annuncio della pausa delle Little Mix nel 2022, Jade ha iniziato a costruire con cura e determinazione la sua carriera da solista, collaborando con talentuosi professionisti del settore per dare vita a “Angel of My Dreams”. L’artista si è dedicata anima e corpo a questo progetto, cercando di trasmettere la sua passione e la sua autenticità attraverso la musica.

“Angel of My Dreams” rappresenta per Jade un traguardo importante e un punto di partenza verso nuove e entusiasmanti sfide. Con il suo singolo di debutto, Jade promette di stupire, emozionare e conquistare il cuore dei suoi fan, offrendo loro un’esperienza musicale unica e indimenticabile.