Apple Music espande il suo universo radiofonico con tre nuove stazioni globali

Apple ha annunciato il lancio di tre nuove stazioni radio live globali su Apple Music: Apple Música Uno, Apple Music Club e Apple Music Chill. Queste nuove emittenti si aggiungono a quelle già esistenti, come Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country, offrendo una programmazione gratuita e accessibile anche senza abbonamento.

“Apple Music Radio è il cuore pulsante del nostro servizio,” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President of Music, Sports and Beats di Apple. “Con una combinazione di voci e selezioni umane eccezionali e tecnologia all’avanguardia, queste nuove stazioni sono progettate per plasmare e influenzare la cultura globale.”

Dal lancio nel 2015, Apple Music Radio si è distinta per contenuti esclusivi e curati, con interviste a star mondiali e programmi creati da artisti stessi. Zane Lowe, Global Creative Director di Apple Music, ha aggiunto: “In un mondo dominato da AI e algoritmi, Apple Music Radio offre un’esperienza umana, in diretta, che unisce persone e musica in un evento condiviso.”

Apple Música Uno: il meglio della musica latina

Apple Música Uno celebra la musica latina in tutte le sue forme: dal reggaeton alla musica messicana, passando per il pop tropicale. Tra le voci di punta c’è Becky G, la superstar che ha dichiarato: “È un onore avere un mio programma radiofonico su Apple Music.” La programmazione include show quotidiani come “La Oficial Radio” con Evelyn Sicairos e “¡Dale Play! Radio” con Lechero, oltre a playlist tematiche nei fine settimana.

Il debutto di questa stazione è stato segnato dal brano “EL CLúB” di Bad Bunny, con programmi condotti in spagnolo e inglese per raggiungere un pubblico internazionale.

Apple Music Club è la stazione dedicata alla dance e alla cultura dei club. Programmi esclusivi, mix curati dai migliori DJ del mondo e collaborazioni con festival come Tomorrowland e locali iconici come fabric e Hï Ibiza rendono questa stazione un’esperienza unica. Tra i protagonisti, Jamie xx, che ha descritto il suo programma come un viaggio tra i migliori talenti della scena dance. Il primo brano trasmesso, “Big Fun” degli Inner City, ha dato il via a una festa radiofonica senza fine.

Apple Music Chill: un rifugio musicale

Apple Music Chill offre un’oasi sonora per chi cerca tranquillità e introspezione. La programmazione spazia tra generi diversi con l’obiettivo di creare uno spazio di calma e riflessione. Brian Eno, tra i conduttori principali, ha descritto la stazione come un’opportunità per esplorare le sfumature più silenziose della musica. La stazione ha debuttato con una cover esclusiva di “Be Here Now” di George Harrison interpretata da Beck.

Apple Music Radio è accessibile su tutti i dispositivi dell’ecosistema Apple, inclusi iPhone, iPad, CarPlay, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod e online. Gli utenti possono persino chiedere a Siri di sintonizzarsi sulle nuove stazioni o sulle già note Apple Music 1, Hits e Country.

Con queste nuove stazioni, Apple Music Radio continua a ridefinire il modo in cui il mondo vive e condivide la musica, confermandosi un punto di riferimento globale per la cultura musicale. La musica non è mai stata così vicina.