Audi Q6 Sportback e-tron in anteprima italiana alla Audi FIS Ski World Cup a Cortina

Nel suggestivo scenario delle Dolomiti, in occasione delle gare femminili di Audi FIS Ski World Cup del 18 e 19 gennaio, Audi ha scelto Cortina d’Ampezzo come palcoscenico esclusivo per svelare in anteprima italiana la nuova Audi Q6 Sportback e-tron. L’evento ha visto la presenza di autorità locali, rappresentanti dell’imprenditoria e appassionati del Brand, riaffermando il legame profondo tra Audi e il territorio ampezzano.

Esposta in una teca nella centrale Piazza Roma, la variante SUV coupé della Audi Q6 e-tron ha attirato l’attenzione del pubblico grazie al suo design sportivo e muscolare, simbolo dei valori di versatilità, dinamismo, tecnologia e sicurezza. Tra i suoi punti di forza spiccano l’autonomia di 656 chilometri WLTP e la velocità di ricarica, definita “best in class”, che insieme garantiscono un piacere di guida di alto livello.

Il debutto ha incluso anche la prima apparizione su strada dell’Audi A6 Avant e-tron, che ha attraversato i paesaggi mozzafiato di Cortina. Questa berlina elettrica, caratterizzata da efficienza, autonomia e prestazioni di riferimento, rappresenta una nuova pietra miliare nella mobilità sostenibile del Brand.

La presentazione dell’Audi A6 Avant e-tron è stata accompagnata da un’esibizione speciale del cantautore e compositore Raphael Gualazzi, che ha regalato al pubblico un’emozionante performance jazz presso lo storico Sci Club 18.

Durante il weekend, il calore del pubblico ha abbracciato le atlete della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), tra cui Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino, protagoniste non solo delle gare ma anche di un incontro presso la teca della Audi Q6 Sportback e-tron. La vittoria in discesa libera di Sofia Goggia e il primo podio a Cortina di Federica Brignone hanno reso l’evento indimenticabile.

Dal 2017, Audi collabora con il Comune di Cortina per valorizzare il territorio e sviluppare soluzioni innovative per la mobilità sostenibile. Questo impegno si concretizza attraverso iniziative come le Audi Digital Island, installazioni urbane che offrono punti di ricarica per e-bike e dispositivi mobili, e un’infrastruttura di ricarica dedicata agli utenti di veicoli elettrici.

Inoltre, la partnership con Fondazione Cortina sostiene grandi eventi sportivi in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026, contribuendo a posizionare Cortina come laboratorio di innovazione e centro d’avanguardia.

Audi rafforza la sua presenza a Cortina con collaborazioni strategiche, tra cui quelle con lo storico Hotel de la Poste e la lounge El Camineto, e con progetti che mirano a raccontare al mondo le eccellenze italiane. Questa sinergia tra tecnologia, sport e territorio rende Audi un partner fondamentale per lo sviluppo sostenibile della Regina delle Dolomiti.

Con eventi come questi, Audi dimostra come la mobilità elettrica e il rispetto per l’ambiente possano integrarsi perfettamente in un contesto di eccellenza e innovazione. Cortina d’Ampezzo si conferma così una location chiave nella strategia del Brand in Italia, sottolineando l’importanza di un futuro più green e tecnologicamente avanzato.