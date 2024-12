Auto d’epoca: sono degli anni settanta quelle preferite dagli italiani

In controtendenza rispetto al resto d’Europa e del mondo, dove le automobili più ricercate sono le Youngtimer degli anni Novanta, in Italia sono le auto degli anni Settanta a primeggiare nelle preferenze degli appassionati di motori. Questo fenomeno emerge dai dati di Car & Classic, piattaforma leader per la compravendita e le aste online di vetture d’epoca.

Su un totale di oltre 42mila veicoli disponibili sulla piattaforma, tra i 3.500 annunci provenienti dall’Italia, ben 641 auto risalgono agli anni Settanta, un decennio caratterizzato da grandi cambiamenti sociali e di design. Lo shock petrolifero, i jeans a zampa d’elefante e le iconiche forme a cuneo delle auto di quel periodo sono entrati nella storia, conquistando una posizione di rilievo nel cuore degli appassionati.

Secondo Car & Classic, le vetture degli anni Settanta guidano la classifica delle auto più presenti negli annunci. Seguono le auto degli anni Sessanta, al secondo posto con circa 550 esemplari, mentre le auto degli anni Ottanta si fermano a 411 veicoli. Infine, le Youngtimer degli anni Novanta chiudono la classifica con 368 esemplari.

Anche sul fronte delle aste online, le auto degli anni Settanta si confermano le protagoniste indiscusse. Dei 6.263 veicoli battuti all’asta quest’anno sulla piattaforma (dati fino al 30 novembre), 176 erano auto prodotte negli anni Settanta, a fronte dei 611 veicoli messi all’asta dall’Italia. Subito dopo si collocano le auto degli anni Sessanta, con 153 esemplari, e quelle degli anni Ottanta, con 87 auto.

In Italia, le auto nazionali dominano sia nelle aste che negli annunci online. Fiat è il brand più rappresentato con 59 vetture all’asta e 81 negli annunci. Alfa Romeo segue con 48 esemplari, guadagnando la seconda posizione negli annunci, mentre Lancia chiude il podio con 34 auto inserzionate. Tra le case straniere spiccano Porsche e Mercedes, quest’ultima con 28 vetture, di cui molte SL R/C 107, vere evergreen del mercato.

Tra le Fiat che hanno segnato un’epoca spiccano la Fiat 130 Coupé, un capolavoro di tecnica ed eleganza con il suo motore V6 e cambio manuale, la Fiat 124 Spider, simbolo della sportività all’italiana, e l’intramontabile Fiat Cinquecento, comprese le versioni speciali come la “spiaggina” Jolly.

Curiosità: tra le rarità recentemente vendute su Car & Classic si segnala una Fiat Minimaxi 500 del 1971, una delle sole 80 unità con carrozzeria Moretti.

Per Alfa Romeo, il modello più amato resta l’immortale Duetto (Spider), che conquista gli appassionati in tutte le sue varianti. Accanto a questo evergreen, spiccano altre icone come l’Alfetta GT 1800, l’Alfa Romeo GTV 1600 e 2000 e l’Alfa Romeo Giulia 1600.

La Lancia Fulvia Coupé, nelle versioni 1300 e 1600, è la regina indiscussa del marchio torinese. Prodotta fino al 1975, la Fulvia rappresenta una pagina gloriosa del motorsport italiano, grazie ai successi nelle competizioni rally nella versione HF. Nonostante il suo prestigio, la Fulvia resta ancora accessibile a prezzi ragionevoli, unendo storia e passione.

L’industria automobilistica degli anni Settanta ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana e mondiale. Le auto di questo decennio rappresentano non solo pezzi di storia, ma anche investimenti di valore che continuano a crescere nel tempo. Con la predominanza di marchi come Fiat, Alfa Romeo e Lancia, l’Italia si conferma un punto di riferimento per chi cerca il fascino delle auto d’epoca.