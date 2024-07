Azimut Seadeck 6, il motoryacht ibrido che rivoluziona il settore nautico

Azimut ha recentemente svelato alcune nuove immagini mozzafiato di Seadeck 6, il primo modello della Serie di motoryacht ibridi che promette di rivoluzionare il settore nautico.

Questo nuovo concept, frutto della collaborazione con i rinomati designer Alberto Mancini e Matteo Thun & Antonio Rodriguez, introduce soluzioni tecniche all’avanguardia che riducono le emissioni fino al 40%. Ma non è tutto, la vera novità è rappresentata dalla Fun Island, uno spazio di poppa innovativo che si estende verso il mare, creando un ambiente che favorisce il benessere e celebra il contatto con la natura.

Studiato nei minimi dettagli, Seadeck 6 incarna un design olistico e una filosofia ambientale che mirano a coniugare l’eleganza con la sostenibilità. Grazie a questo yacht, Azimut si conferma ancora una volta come pioniere nel settore, capace di anticipare le tendenze e di offrire soluzioni all’avanguardia.

Con sede ad Avigliana e stabilimenti in Italia e Brasile, Azimut vanta una vasta gamma di imbarcazioni a motore che spaziano dai 13 ai 38 metri, organizzate in sette Serie. Il marchio si distingue per la sua costante ricerca dell’innovazione, sia in termini tecnologici che di design, conquistando riconoscimenti in tutto il mondo della nautica.