BABY GANG live tour: dal 25 ottobre non solo in Italia

Baby Gang torna sotto i riflettori con il suo nuovo album “L’Angelo del Male”, che ha subito conquistato la vetta della classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha ottenuto la certificazione Oro. Questo successo ha acceso ancora di più la passione dei fan, che aspettano con ansia di poterlo vedere dal vivo, desiderosi di vivere l’intensità dei suoi brani che hanno già totalizzato 2 miliardi di streaming su Spotify.

Da ottobre, Baby Gang porterà la sua energia e i suoi testi taglienti sui palchi di tutta Europa con un tour molto atteso. Il rapper, che nel 2023 è stato il più ascoltato all’estero su Spotify tra gli artisti italiani, ha collaborato con nomi di fama internazionale come Lacrim, Jul, Raf Camora, Morad e Russ Millions. L’anteprima imperdibile del THE END OF THE WORLD EUROPEAN TOUR si terrà il 25 ottobre al Circo Momo de L’Aquila, il primo vero concerto della sua carriera, dove finalmente potrà dedicarsi alla musica e ai suoi fan. Baby Gang si è affermato come portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti tra le difficoltà della strada, ma con il sogno di costruire un futuro più equo.

Il tour continuerà con nove date nei più importanti club europei, dal Bataclan di Parigi all’Astra di Berlino. A dicembre, Baby Gang tornerà in Italia con LA FINE DEL MONDO TOUR, che prevede tre attesissime date nei principali palasport italiani. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere in prima persona la potenza della sua musica.

Questi tutti i concerti (prodotti da Trident Music):

25 ottobre al Circo Momo de L’Aquila (DATA ZERO)

28 ottobre al Razzmatazz di Barcellona

29 ottobre a La Riviera di Madrid

31 ottobre allo X-TRA di Zurigo

2 novembre alla Live Music Hall di Colonia

4 novembre al Cirque Royal di Bruxelles

5 novembre al Bataclan di Parigi

6 novembre al Rockhal Club di Lussemburgo

8 novembre all’Arenavägen 75 di Stoccolma

10 novembre all’Astra di Berlino

12 dicembre al Palaprometeo di Ancona (inizialmente prevista il 27 aprile 2024)

14 dicembre all’Unipol Forum di Assago, Milano (inizialmente prevista il 6 maggio 2024)

21 dicembre all’Inalpi Arena di Torino (inizialmente prevista il 30 aprile 2024)