Benelli a EICMA 2024: si accendono i riflettori sull’evento più importante dell’anno

Benelli sarà presente ad EICMA 2024, la Fiera Internazionale del Ciclo e del Motociclo che si terrà dal 7 al 10 novembre presso Rho Fiera Milano. Giunta alla sua ottantunesima edizione, EICMA si è ormai consolidato come l’evento di riferimento mondiale per l’intero settore motociclistico.

Con oltre 1.000 m2 di area espositiva e più di 35 moto esposte, Benelli invita tutti gli appassionati a scoprire le novità 2025 che caratterizzeranno – ed amplieranno – la propria gamma di modelli. La Casa del Leoncino, infatti, sarà lieta di presentare delle novità assolute insieme ad aggiornamenti di alcuni prodotti di successo del Marchio.

“EICMA è sempre un appuntamento speciale per noi” afferma Roberto Vitali, Sales & Marketing Manager Benelli. “Anche per quest’anno continueremo a promuovere quei valori di eccellenza e design italiano che da sempre contraddistinguono il nostro Brand. Lo faremo a questo EICMA attraverso dei prodotti e delle novità che rispondono alle reali esigenze dei motociclisti di oggi, e di un mercato in continua evoluzione”.

La presenza di Benelli a EICMA, tuttavia, non si limiterà alla sola esposizione presso il Pad. 22 – Stand N48: quest’anno le attività vedranno protagonista la Casa di Pesaro dall’Area MotoLive fino ad un’esclusiva esibizione dedicata ai 110 anni di EICMA. Dunque, una serie di eventi che coinvolgeranno sempre più appassionati e professionisti del settore, pronti a celebrare la forte passione per le due ruote che accende i cuori dei visitatori.