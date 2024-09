BIRKENSTOCK: il sabot Boston in suede torna a far parte della collezione A/I

BIRKENSTOCK si distingue per la qualità e il comfort dei suoi prodotti, e tra i suoi modelli iconici spicca il sabot Boston. Lanciato alla fine degli anni ’70, il Boston è diventato nel tempo un vero e proprio classico, apprezzato per il suo design unico con la tomaia chiusa sulla parte anteriore e per l’esperienza di comfort garantita dal plantare in sughero naturale che contraddistingue il marchio.

La nuova collezione autunno/inverno del Boston si presenta in tre diverse varianti di colore: black, taupe e il caratteristico faded purple, una tonalità fresca e perfetta per la stagione. Il modello, elegante e funzionale, si conferma una scelta unisex per i più esigenti a livello globale, conquistando gli amanti della moda per la sua versatilità e stile senza tempo.

Il plantare in sughero naturale è alla base del comfort e della funzionalità di ogni calzatura BIRKENSTOCK, garantendo un’esperienza di camminata naturale e senza paragoni. Realizzato in Germania con materiali di alta qualità, come sughero e lattice, il plantare è un’innovazione che ha reso il marchio celebre nel mondo della calzatura, distinguendosi per l’elevato standard di comfort offerto.

La collezione Boston A/I 24 di BIRKENSTOCK, inclusa la versione in Faded Purple, è già disponibile sul mercato al costo di 150,00 euro, confermando l’impegno del marchio nel segmento sabot e la sua costante ricerca di innovazione e stile.

In un panorama dominato dalla ricerca di comfort e stile, il sabot Boston di BIRKENSTOCK si conferma una scelta intramontabile per chi cerca un’elevata qualità e un design unico.