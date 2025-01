Blauer e Pirelli lanciano una capsule collection esclusiva

Milano Fashion Week Uomo 2025 ha fatto da cornice al debutto della capsule collection Blauer x Pirelli, una collaborazione che unisce due eccellenze dei rispettivi settori: Blauer, noto per il suo workwear tecnico e funzionale, e Pirelli, simbolo globale di innovazione tecnologica e design. La collezione comprende quattro capispalla no gender realizzati interamente con materiali riciclati, combinando stile, sostenibilità e funzionalità.

“Blauer e Pirelli sono uniti dalla ricerca della perfezione,” ha dichiarato Enzo Fusco, CEO di FGF Industry, sottolineando il comune obiettivo di spingersi verso un futuro dove innovazione e sostenibilità convergono. Marco Maria Tronchetti Provera, SVP di Pirelli Design, ha aggiunto: “Questa partnership rappresenta una nuova frontiera per il nostro brand, permettendo ai consumatori di immergersi nell’universo emozionale e distintivo di Pirelli.”

Ogni capo della capsule collection esprime una perfetta sinergia tra estetica contemporanea e tecnologia avanzata. I colori predominanti, nero e giallo, richiamano l’identità visiva di Pirelli, mentre i dettagli tecnici e i materiali innovativi incarnano l’essenza funzionale di Blauer.

The Performance Puffer, un piumino realizzato in poliestere riciclato, offre protezione impermeabile e antivento, con dettagli smart come tasche waterproof e una Flash LED Pocket. The Layered Versatility, un gilet senza maniche, si distingue per versatilità e design minimal, perfetto per look stratificati. 2 in 1 Plus Pocket Middle Parka propone un concetto dinamico con un interno staccabile imbottito e una struttura impermeabile di alto livello. Infine, il Dust Coat – The Tech Trench unisce eleganza e praticità, con ventilazione posteriore e dettagli incollati tramite tecniche avanzate.

La capsule collection non è solo un trionfo di design, ma rappresenta anche un passo avanti verso una moda più sostenibile. Ogni capo è realizzato seguendo un processo produttivo mirato a ridurre l’impatto ambientale, riflettendo l’impegno condiviso di Blauer e Pirelli per un futuro più responsabile.

Con questa collezione, Blauer e Pirelli dimostrano come sia possibile unire innovazione, responsabilità ambientale e stile senza compromessi, offrendo capi capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico attento e moderno.