BMW M presenta la nuova “BMW M5 MotoGP Safety Car”

BMW M ha recentemente debuttato con la nuova BMW M5 MotoGP Safety Car, che rappresenta l’ultima aggiunta alla flotta di auto di sicurezza ad alte prestazioni fornite da BMW M per la classe regina delle corse motociclistiche come “Official Car” della MotoGP.

Dal 1999, BMW M fornisce la flotta di auto di sicurezza ad alte prestazioni per la classe regina delle corse motociclistiche come “Official Car” della MotoGP. La tradizione di eccellenza e prestazioni di BMW M è stata confermata nel tempo, e la nuova BMW M5 MotoGP Safety Car si inserisce perfettamente in questo contesto di innovazione e tecnologia.

La BMW M5 MotoGP Safety Car è dotata di un sistema di propulsione ibrido, che garantisce potenza e prestazioni eccezionali. La combinazione tra motore a combustione interna e propulsione elettrica consente alla vettura di raggiungere livelli di potenza mai visti prima, assicurando al contempo efficienza e rispetto per l’ambiente.

La BMW M5 MotoGP™ Safety Car si distingue non solo per le sue prestazioni straordinarie, ma anche per il suo design accattivante e sportivo. Le linee dinamiche e aggressive della vettura richiamano lo spirito delle corse e confermano la sua appartenenza alla famiglia BMW M, sinonimo di potenza, dinamismo e eleganza.

Questa nuova creazione di BMW M è destinata a lasciare il segno e a diventare un’icona delle corse motociclistiche. La combinazione tra tecnologia avanzata, prestazioni senza compromessi e design esclusivo la rendono una presenza inconfondibile sul circuito, pronta a intervenire in caso di necessità e a garantire la massima sicurezza per i piloti e per tutti coloro che partecipano alle gare di MotoGP™.

La BMW M5 MotoGP Safety Car rappresenta un nuovo standard di eccellenza e di prestazioni nel mondo delle auto di sicurezza ad alte prestazioni per le corse motociclistiche, confermando il ruolo di leadership di BMW M in questo settore. Con la sua potenza ibrida e il suo design iconico, questo veicolo è destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama automobilistico internazionale.