BMW Motorrad Italia rinnova la partnership con FMI per il 2025

Sabato 25 gennaio, in occasione dell’evento della FMI per le premiazioni speciali del Dunlop CIV 2024, il Presidente della Federazione, Giovanni Copioli, insieme al Direttore Generale di BMW Motorrad Italia, Alessandro Salimbeni, hanno annunciato ufficialmente il rinnovo della partnership.

Dopo il successo della collaborazione avviata nel 2024, BMW Italia conferma il proprio ruolo di Official Partner FMI e Official Car del Campionato Italiano Velocità per la stagione agonistica 2025. Un legame importante che unisce due realtà di spicco del panorama motociclistico italiano, accomunate dalla passione per le competizioni su due ruote.

“Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana anche per il 2025”, ha dichiarato Alessandro Salimbeni, Direttore Generale di BMW Motorrad Italia. “Questa partnership ci permette di supportare attivamente la crescita e la diffusione della cultura motociclistica agonistica nel nostro Paese, mettendo a disposizione della FMI e dei suoi affiliati il nostro know-how e il nostro impegno verso l’eccellenza nelle competizioni”.

In virtù di questo rinnovo, BMW Motorrad Italia metterà a disposizione della FMI una flotta di veicoli, tra cui le ultime novità della gamma Motorrad come la BMW S 1000 RR, per supportare le attività istituzionali, le competizioni e gli eventi organizzati dalla Federazione su tutto il territorio nazionale.

“Il rinnovo della collaborazione con BMW Italia è motivo d’orgoglio per noi”, ha commentato Giovanni Copioli, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana. “La FMI tutta, a partire da quello che è un nostro fiore all’occhiello come il Dunlop CIV, non potrà che trarre lustro dalla partnership, ormai consolidata, con un’azienda di tale prestigio. Ripartiremo sull’onda delle tante attività di successo messe in piedi nel 2024, come la Media opportunity realizzata proprio in collaborazione con BMW lo scorso anno alla Racing Night, l’evento di punta del CIV”.

Il Campionato Italiano Velocità rappresenta la massima espressione nazionale del motociclismo su pista e vede ogni anno confrontarsi nelle sue diverse categorie e trofei affiliati i più forti piloti italiani. BMW Italia per il 2025 sarà mobility partner ufficiale della FMI per supportare questo campionato, fornendo le automobili e le moto che servono alla Federazione per realizzare questo importante evento sportivo e le attività ad esso correlate.

Un rinnovo che conferma il forte legame tra BMW Motorrad e il mondo del motociclismo agonistico italiano, in un’ottica di continua crescita e valorizzazione delle competizioni su due ruote. Una partnership strategica che permetterà ad entrambe le realtà di continuare a promuovere l’eccellenza e la passione per le due ruote nel nostro Paese.