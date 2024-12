BYD Italia nomina Chiara Garbuglia nuova PR Manager

BYD Italia ha annunciato l’ingresso di Chiara Garbuglia come nuova PR Manager per il mercato italiano. A partire da oggi, Garbuglia sarà responsabile della comunicazione e della gestione dell’ufficio stampa del brand, con l’obiettivo di consolidare la presenza del marchio in Italia e supportarne le strategie di crescita.

Abruzzese, 34 anni, Chiara Garbuglia vanta un’esperienza di oltre 8 anni nel settore automotive, maturata inizialmente in Fiat Chrysler Automobiles (oggi Stellantis). Dal 2021 al 2022 ha ricoperto il ruolo di PR & Communication Manager in Helbiz, un’importante realtà nel settore della micromobilità, per poi guidare negli ultimi anni il PR e l’ufficio stampa del Gruppo Koelliker, specializzato nella distribuzione di veicoli a basso impatto ambientale.

Nel suo nuovo ruolo in BYD Italia, Garbuglia riporterà direttamente al Marketing Director Italia, collaborando con il Country Manager Alessandro Grosso, per sviluppare strategie di comunicazione innovative e rafforzare l’immagine del brand in un mercato sempre più competitivo e orientato alla mobilità sostenibile.