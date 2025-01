BYD: Stella Li è stata eletta “World Car Person of the Year 2025”

La vicepresidente esecutivo di BYD, Stella Li, ha ricevuto il prestigioso titolo di “World Car Person of the Year 2025” da un comitato di giornalisti automobilistici internazionali. Questo riconoscimento premia i significativi progressi compiuti da BYD nel 2024 nel campo dei veicoli a nuova energia, confermando la posizione di leadership dell’azienda nel settore.

Secondo il comunicato stampa, Stella Li ha ottenuto un doppio primato con questo premio, diventando la prima donna a ricevere il titolo di World Car Person of the Year e segnando il primo World Car Award assegnato a un produttore cinese. Questo evento rappresenta un importante traguardo non solo per la Li, ma anche per BYD e per l’industria automobilistica cinese nel suo complesso.

Il premio arriva al termine di un anno eccezionale per BYD, contraddistinto da una forte espansione globale e da risultati senza precedenti. La società ha dimostrato di essere all’avanguardia nel settore dei veicoli a nuova energia, garantendo un impatto significativo sul mercato e sull’ambiente.

“Sono estremamente onorata di ricevere questo premio e di essere riconosciuta per il lavoro svolto da BYD nel settore dei veicoli a nuova energia. Questo successo è frutto del duro lavoro e dell’impegno del team di BYD, che continua a guidare l’innovazione e lo sviluppo sostenibile nel settore automobilistico”. – le parole di Sella Li

**BYD** è stata fondamentale nel promuovere l’adozione dei veicoli elettrici a livello globale, portando la tecnologia dei veicoli a nuova energia a nuovi livelli di eccellenza. La società ha dimostrato un impegno costante per la sostenibilità e l’innovazione, posizionandosi come un punto di riferimento nel settore automobilistico internazionale.

Il World Car Award conferito a Stella Li è un testamento al impegno, alla visione e alla leadership della vicepresidente esecutivo di BYD, nonché all’importanza dell’azienda nel panorama automobilistico mondiale. Questo riconoscimento segna un traguardo significativo per BYD e per l’industria automobilistica cinese nel suo insieme, confermando il ruolo chiave che l’azienda svolge nel plasmare il futuro della mobilità sostenibile.