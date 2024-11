CESARE CREMONINI annuncia il nuovo album “ALASKA BABY”

Dopo un’attesa di due anni e mezzo, il celebre cantautore italiano Cesare Cremonini annuncia l’uscita del suo nuovo album, “ALASKA BABY”, previsto per il 29 novembre 2024. Questo ottavo album in studio segna il dodicesimo lavoro della carriera solista di Cremonini, che ha ormai raggiunto i venticinque anni di attività. I fan possono già preordinare l’album sia in versione digitale che in formato vinile, pronti per immergersi in questo nuovo viaggio musicale.

Il titolo, evocativo e dal sapore cinematografico, promette un’esplorazione artistica nella mente e nel cuore dell’artista. “ALASKA BABY” è un progetto composto da 12 brani, tutti autobiografici, prodotti dallo stesso Cremonini in collaborazione con Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia. In questo lavoro, l’artista bolognese si lascia andare a una libertà espressiva senza precedenti, con l’obiettivo di superare i propri confini e contribuire con originalità alla musica pop italiana.

Anche la copertina dell’album riflette l’estetica profonda e minimalista che Cremonini ha voluto imprimere a “ALASKA BABY”. Su uno sfondo bianco come la neve dell’Alaska, due sfere colorate si uniscono a formare un simbolo ispirato alla “Tomba Brion” dell’architetto e designer Carlo Scarpa, a rappresentare l’incontro e l’unione di opposti in un’unica anima. I colori richiamano le aurore boreali, che Cremonini ha scelto come immagine guida per l’album, legando visivamente il progetto a un’esperienza di viaggio personale e intensa tra l’America e l’Alaska.

Il primo singolo estratto dall’album, “Ora che non ho più te”, ha già conquistato il pubblico italiano: con oltre 20 milioni di stream in sole sei settimane, il brano ha raggiunto la vetta della classifica radiofonica (EarOne) e si è affermato come il pezzo più trasmesso del mese di ottobre. Non solo, ma è anche stabile nella top 3 dei singoli più venduti secondo la classifica FIMI/GFK, nella top 10 della classifica di Spotify Italia, e nella top 5 su Apple Music Italia. Anche su YouTube il videoclip ha riscosso un successo straordinario, posizionandosi tra i 10 video più visti.

Con “ALASKA BABY”, Cesare Cremonini sembra voler rinnovare il suo legame con la musica e il pubblico, proponendo un lavoro vitale e ispirato, come un ritorno alle origini, ma con l’esperienza e la maturità di chi ha percorso un lungo cammino artistico.