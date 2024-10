CLEMENTINO: annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “PARLO ‘E TE” feat. STE

Clementino fa il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo “PARLO ‘E TE”, in collaborazione con la giovane e talentuosa artista italo-nigeriana STE. Il brano, che sarà pubblicato venerdì 1 novembre, promette di essere un mix esplosivo di sonorità urban, afrobeats e tradizionali della musica napoletana.

Clementino e STE, insieme al producer napoletano LDO, si sono ispirati a un classico napoletano degli anni ’50 come Luna Rossa per creare una traccia che fonde melodie mediterranee, chitarre acustiche e ritmi contemporanei. Il risultato è un brano che celebra l’amore e gli amanti, raccontando l’intensità dei sentimenti in modo universale e senza tempo.

STE, nata a Lagos in Nigeria, ha fatto della musica la sua vita fin da giovane, esibendosi nel coro della chiesa. Con diversi singoli di successo alle spalle, STE si è affermata come una delle voci più interessanti del panorama musicale contemporaneo. Clementino, con la sua attitudine underground e la capacità di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico, si conferma come un maestro cerimoniere della scena musicale italiana.

“PARLO ‘E TE” non è solo un brano musicale energico, ma anche un’opera che celebra l’incontro tra diverse culture e sonorità. Con il suo mix di tradizione e modernità, il singolo di Clementino e STE rappresenta un vero e proprio ponte tra passato e presente, unendo la musicalità napoletana al sound urban e afrobeats.

Con l’uscita di questo nuovo singolo, i fan di entrambi gli artisti e gli amanti della musica italiana non vedono l’ora di immergersi in un’esperienza sonora unica e coinvolgente. Non resta che aspettare il 1 novembre per scoprire cosa ci riserverà questa promettente collaborazione musicale.