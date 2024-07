CRISTINA SCUCCIA: è in radio e disponibile in digitale “SE AVESSI”

Cristina Scuccia, conosciuta al grande pubblico come Sister Cristina, ritorna sulle scene musicali con il suo ultimo singolo “Se Avessi”. Questa volta, oltre ad esibirsi come interprete, la talentuosa artista si cimenta anche come autrice, regalando al suo pubblico un brano davvero speciale e autobiografico.

Il video del singolo, diretto da Roberta Borgonovo, è un viaggio emotivo nel mondo interiore di Cristina, che si mostra coraggiosa e vulnerabile allo stesso tempo, uscendo dalle mura domestiche per cercare risposte alle domande più profonde sulla sua vita.

Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), Cristina Scuccia ha conquistato il pubblico sin dalla sua indimenticabile esibizione al talent show The Voice of Italy, dove ha incantato con la sua versione di “No One” di Alicia Keys. Da allora, la sua carriera ha preso il volo, duettando con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue e pubblicando il suo primo album “Sister Cristina” nel 2014.

Dopo un percorso che l’ha vista affrontare il talent show americano The World’s Best e la 14ª edizione di Ballando con le Stelle, Cristina ha deciso di dedicarsi nuovamente alla musica, regalandoci il singolo “La Felicità È Una Direzione” nel 2023 e ora il toccante “Se Avessi”.

Questo nuovo brano rappresenta una svolta nella carriera di Cristina Scuccia, mostrando non solo il suo talento vocale ma anche la profondità delle sue emozioni e la sua capacità di trasmettere sincerità attraverso la musica.