Crosscall: ecco lo smartphone Core-X5 e il tablet Core-T5

Crosscall, il produttore francese di smartphone e tablet ultra resistenti, impermeabili e durevoli, amplia la sua gamma CORE – destinata ai professionisti del settore – con l’arrivo dello smartphone CORE-X5 e del tablet CORE-T5.

Ottimizzati per l’utilizzo in ambienti ostili e per la comunicazione di gruppo, questi nuovi terminali integrano la funzionalità Push-To-Talk (PTT), particolarmente richiesta dai settori dell’industria e della sicurezza/difesa. In linea con l’impegno dell’azienda per una telefonia più sostenibile, questi dispositivi Crosscall sono garantiti per ben 5 anni.

La PMR (Professional/Private Mobile Radio) è una rete mobile di telecomunicazione privata per professionisti con esigenze specifiche in termini di affidabilità e sicurezza. Tra gli utenti figurano professionisti dell’industria, della logistica, dei trasporti e della sicurezza civile, dove la comunicazione di gruppo è essenziale per intervenire in modo ottimale. Quello delle PMR è un mercato strategico in cui Crosscall è presente da 5 anni. Attualmente, Crosscall è infatti al fianco degli attori più esigenti in Francia e in Europa tra i quali il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Forze Armate francesi. Nel 2021, l’azienda è stata selezionata inoltre per equipaggiare la Gendarmeria e la Polizia Nazionale con 230.000 terminali personalizzati in base alle loro esigenze molto specifiche.

CORE-X5

Il CORE-X5 è stato progettato per i professionisti che lavorano in un ambiente ostile in cui la comunicazione dal vivo è fondamentale. È ottimizzato per la PMR con una copertura completa: reti 4G pubbliche e private, comprese le bande 28, 38 e 40. Grazie al suo potente altoparlante da 100dB, è possibile comunicare in ambienti rumorosi: ad esempio, un dipendente che si trovi accanto ad un martello pneumatico sarà in grado di sentire perfettamente il suo interlocutore.

Inoltre, i team Crosscall hanno incorporato 4 pulsanti programmabili, di dimensioni superiori alla media per facilitare l’utilizzo anche quando si indossano i guanti. Pertanto, la funzionalità Push-To-Talk (PTT) è illimitata, attivabile con una semplice pressione in tutte le situazioni: in magazzino, nel sito produttivo o all’aperto. Il CORE-X5 è compatibile con la maggior parte delle applicazioni PTT sul mercato e offre l’applicazione X-TALK installata nativamente.

La batteria da 4.940 mAh assicura un’autonomia di lunga durata: 14 ore in PTT e 15 ore in navigazione GPS. Il suo processore Qualcomm SnapdragonTM 665 è ottimizzato per un basso consumo di risorse e supporta tutti i protocolli mission-critical. Questo permette ai vari operatori del mondo dell’emergenza (ambulanze, vigili del fuoco, ospedali) di comunicare tra loro in tempo reale per coordinare gli interventi. È dotato di un triplo cassetto (2 Nano SIM + 1 MicroSD) per unire uso professionale e personale.

Per ottimizzare l’uso del CORE-X5 in condizioni talvolta estreme, Crosscall propone degli accessori adattati all’uso PMR, come l’HOLSTER per appendere lo smartphone alla cintura, l’imbracatura da petto X-CHEST e la fascia da braccio X-ARMBAND, che permettono una maggiore mobilità pur mantenendo la reattività. Sono indicati sia per i tecnici di servizio che per gli sportivi che vogliono tenere il loro smartphone a portata di mano.

Il CORE-X5 è completamente impermeabile. Certificato IP68, rimane ermetico a contatto con la maggior parte dei liquidi e delle microparticelle. Il display è inoltre dotato di Corning Gorilla® Glass 3 (IK05) resistente ai graffi e agli urti. Grazie alla sua resistenza e robustezza, ha superato i 15 test standard militari MIL-STD-810H e costituisce lo strumento di lavoro ottimale in condizioni estreme e missioni critiche. Con un indice di riparabilità di 9,1/10, il CORE-X5 vanta una delle migliori valutazioni sul mercato.

CORE-T5

Il tablet CORE-T5 è perfetto per i professionisti che lavorano in ambienti difficili. Certificato IP68, è conforme anche con lo standard militare MIL-STD-810H: resistente, impermeabile, può essere utilizzato con i guanti o con le dita bagnate grazie alle funzioni GLOVE TOUCH e WET TOUCH. È inoltre dotato di Corning Gorilla® Glass 3, che lo rende resistente a graffi e urti.

Con il suo formato da 8′ rappresenta un vero e proprio “ufficio mobile” per leggere dati, planimetrie o scrivere report durante gli interventi.

La batteria vanta una notevole durata (7.000 mAh) e grazie alla connessione a 4G+ e Wi-Fi, il CORE-T5 supporta le applicazioni aziendali più rigorose adattandosi inoltre perfettamente all’uso mobile.

Il CORE-T5 è stato appositamente progettato per PMR, supportando così tutti i protocolli mission-critical integrati nel modem Qualcomm SnapdragonTM 665. È dotato di un altoparlante da 100dB e di due pulsanti programmabili che possono essere configurati su qualsiasi applicazione PMR, consentendo agli utenti di comunicare anche in caso di saturazione della rete grazie a meccanismi di prelazione delle risorse e di prioritizzazione dei flussi.

Compatibile con X-LINK, il CORE-T5 è anche al centro di un ecosistema di accessori progettati per supportare i professionisti più esigenti. È il caso del cinturino X-STRAP, appositamente studiato per il tablet Crosscall, che permette all’utente di continuare a svolgere il proprio lavoro tenendo a portata di mano il CORE-T5. Grazie alla sua maniglia girevole e al suo sistema di fissaggio X-BLOCKER, è adatto per un uso intensivo sul campo, come un magazzino o un negozio.

Il CORE-X5 e il CORE-T5 completano così la gamma dedicata ai professionisti, che già comprendeva il CORE-M5, coprendo in tal modo tutte le esigenze di quanti siano alla ricerca di dispositivi affidabili ed efficienti nel tempo.