CUPRA: al via la produzione della nuova Terramar nello stabilimento Audi di Györ

CUPRA ha ufficialmente iniziato un nuovo capitolo della sua storia con l’avvio della produzione del suo nuovo modello, la CUPRA Terramar. La produzione del SUV sportivo ha preso il via presso lo stabilimento Audi di Györ, in Ungheria, segnando un importante passo avanti per il brand.

La CUPRA Terramar rappresenta molto più di un semplice nuovo veicolo. Si inserisce in uno dei segmenti automobilistici più in crescita in Europa: quello dei SUV sportivi. Questo modello, grazie al suo design audace e alla tecnologia all’avanguardia, si pone l’obiettivo di attrarre una nuova generazione di clienti, ampliando così la “Tribe” CUPRA, ossia la community di appassionati che abbraccia la filosofia anticonvenzionale del marchio.

Wayne Griffiths, CEO di CUPRA, ha commentato con entusiasmo questo traguardo: “Con questo traguardo di oggi, CUPRA compie un importante passo avanti nel percorso del marchio. Con la CUPRA Terramar, non solo ampliamo il nostro portafoglio di prodotti, ma allo stesso tempo aiuteremo il nostro marchio a crescere, portando la mentalità CUPRA a nuovi clienti e nuovi segmenti in crescita, senza perdere il nostro spirito ribelle e sfidante”.

Con la CUPRA Terramar, il brand non solo punta a consolidare la propria presenza sul mercato, ma anche a rivoluzionare l’esperienza di guida nel segmento SUV, mantenendo al contempo quella mentalità anticonformista che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

L’avvio della produzione presso uno stabilimento prestigioso come quello di Györ conferma la sinergia all’interno del gruppo, sfruttando competenze e tecnologie avanzate per offrire ai clienti un prodotto di alta qualità e dal carattere inconfondibile.