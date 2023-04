Cupra: alla Milano Design Week la visione del design futuro

CUPRA, marchio moderno e non convenzionale, parteciperà all’edizione 2023 della Milano Design Week con una mostra che esplora il design industriale CUPRA e la sua visione di futuro design. In particolare, l’attenzione sarà rivolta a come le diverse superfici possano offrire esperienze sensoriali uniche, reinterpretando il design attraverso la sostenibilità e tecnologie digitali innovative.

Dal 18 al 23 aprile 2023, con accesso gratuito, il Cupra Garage Milano in Corso Como 1 ospiterà una serie di installazioni che coinvolgeranno il pubblico in un’interpretazione affascinante del futuro design secondo CUPRA. Il pubblico potrà ammirare una selezione di elementi di design all’esterno dello spazio del CUPRA Garage Milano, e poi sperimentare un’esperienza sensoriale ancora più coinvolgente all’interno. L’installazione riflette la visione strategica del nuovo concetto di design CUPRA, che mira a riutilizzare i materiali per dare loro un valore rinnovato, e mette in evidenza l’unione vincente di valori che rispecchiano le nuove generazioni, come la sostenibilità e le emozioni.

Dai tessuti in pelle vegana ai polimeri riciclati, dall’utilizzo di nuove tecniche del design parametrico alla stampa 4D, passando all’utilizzo di fibre naturali vegetali che sostituiscono il carbonio e al trattamento delle nuove superfici con colori neutri che esaltano la sofisticatezza di alcuni degli elementi esposti, quello che emerge nell’esposizione è la forza degli attributi immateriali. Ma non solo: i nuovi codici di progettazione, chiave del futuro design CUPRA, ridefiniscono l’autenticità del brand attraverso la ricerca di processi innovativi, l’introduzione di materiali sostenibili e l’applicazione di tecnologie digitali, commettendo sull’importanza delle superfici come protagoniste assolute.