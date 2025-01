Da venerdì 17 gennaio “YASSA”: il nuovo singolo di MAMO’S GANG

Dal 17 gennaio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store “YASSA”, il nuovo singolo di MAMO’S GANG, la formazione composta da Gabbo, Squarta e Massimo Moriconi. Questo trio d’eccezione torna a stupire con un brano che rappresenta una perfetta fusione tra jazz e hip hop, offrendo agli ascoltatori un viaggio musicale carico di innovazione e sperimentazione.

“Yassa” è il frutto di un lavoro musicale approfondito, dove diverse culture sonore si incontrano per dare vita a un equilibrio armonico straordinario. Il sound del brano si presenta come un’incalzante tela musicale, in cui la fusione di tradizione e innovazione genera qualcosa di unico. Ogni nota racconta un percorso artistico che si nutre delle radici profonde del jazz e del rap, ma che guarda con audacia verso il futuro.

Gli artisti stessi descrivono il processo creativo dietro “Yassa” come un vero e proprio viaggio. “Ogni sessione in studio è stata un’avventura,” spiegano. “Non c’erano spartiti fissi: Massimo improvvisava, Gabbo rispondeva e Squarta costruiva loop e layer in tempo reale.” Questo approccio spontaneo e collaborativo ha portato a risultati sorprendenti: passaggi in cui il beat sembra svanire per lasciare spazio a un assolo, o armonie che si avventurano in territori inesplorati. Il risultato è un brano che sfugge a ogni classificazione, riflettendo il meglio di tre mondi distinti: la precisione cruda del rap, la profondità armonica del jazz e il groove irresistibile del funk.

MaMo’S Gang è un progetto nato dalla fusione tra jazz e rap, guidato dalla visione innovativa di Gabbo, artista con una solida formazione jazz e un’esperienza ventennale nella produzione di musica rap ai massimi livelli. A completare il trio ci sono Squarta, storico membro dei leggendari Cor Veleno, e Massimo Moriconi, autentica icona del jazz italiano. Questa unione di talenti ha dato vita a un sound che non solo celebra due tradizioni musicali, ma le proietta verso nuove dimensioni creative.

Con “Yassa”, MaMo’S Gang invita il pubblico a immergersi in una proposta musicale che sfida i confini dei generi, offrendo un’esperienza sonora capace di emozionare e sorprendere. La disponibilità del brano su tutte le piattaforme digitali a partire dal 17 gennaio 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo per questa straordinaria formazione, pronta a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale contemporaneo.