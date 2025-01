Dacia: quota di mercato record nel 2024

Dacia ha venduto 676.340 veicoli nel 2024, con una crescita del 2,7% rispetto al 2023. Il 2024 è stato anche una pietra miliare nella storia di Dacia che ha superato la fatidica soglia dei 9 milioni di veicoli venduti dal 2004.

Nel suo perimetro di commercializzazione, Dacia ha superato la performance fatta dal mercato con un aumento dell’1,6% nel 2024 rispetto al 2023. La performance commerciale del brand conferma la rilevanza del suo posizionamento basato sul miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel 2024, Dacia ha registrato in Europa una quota di mercato dell’8,2% (8,3% nel 2023) sul mercato delle vendite di autovetture ai clienti privati, consolidando il suo posto sul podio europeo per il quarto anno consecutivo.

Questi ottimi risultati sono stati trainati dalle performance di alcuni Paesi europei che hanno registrato un record storico in termini di quota di mercato delle autovetture: 2,5% in Germania (+0,1 punti rispetto al 2023), 4,2% in Austria (+0,2 punti rispetto al 2023), 5,2% in Belgio-Lussemburgo (+1 punto rispetto al 2023), 6,2% in Italia (+0,8 punti rispetto al 2023) e 7,7% in Portogallo (+0,3 punti rispetto al 2023).

Alcuni Paesi hanno registrato una forte crescita dei volumi con un aumento di più del 10%: + 13,2% in Austria, + 15,4% in Belgio-Lussemburgo, + 12,4% in Spagna, + 13,1% in Italia, + 16,3% in Marocco, + 11,9% in Polonia, + 10,7% in Portogallo e + 20,2% nella Repubblica Ceca.

Sandero, con 309.392 unità vendute nel 2024 (ossia +14,5% rispetto al 2023), è il veicolo più venduto in Europa in tutti i canali nonché il 1° veicolo per vendite a privati in Europa dal 2017. Sandero è il 1° veicolo del brand Dacia ad aver superato la soglia delle 300.000 unità vendute in un anno.

Duster (generazione 2 e 3) ha mantenuto la sua posizione di SUV più venduto a privati in Europa dal 2018. È anche il 2° veicolo più venduto a privati in Europa. Con 215.024 unità vendute nel 2024 (ossia +7,3% rispetto al 2023) in tutti i Paesi, Duster ha superato i 2,5 milioni di unità in circolazione sulle strade dal lancio avvenuto nel 2010. La nuova generazione lanciata a Maggio 2024 ha realizzato il 29% delle vendite con motorizzazione ibrida.

Soprattutto a causa della diminuzione degli incentivi statali, Spring ha registrato una significativa diminuzione delle vendite nel 2024 (-63% rispetto al 2023). Tuttavia, l’arrivo della nuova versione negli showroom a settembre ha permesso di incrementare il portafoglio ordini negli ultimi tre mesi.

Per quanto riguarda Jogger, ha registrato vendite per 96.440 veicoli nel 2024 (ossia +2,4% rispetto al 2023), ponendosi al secondo posto tra i veicoli del segmento C, eccetto i SUV, venduti a privati in Europa. Il 29% delle vendite è stato effettuato con motorizzazione ibrida.

L’attrattiva della gamma Dacia si riflette anche sul tasso di conquista e fidelizzazione dei clienti. Nel perimetro Europa 5 (Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Spagna), 6 clienti Dacia su 10 non erano proprietari di auto del Gruppo Renault (62,3%). Al momento di cambiare auto, 8 clienti su 10 scelgono un’auto del Gruppo Renault (81,1%).

A riprova della dinamicità della gamma Dacia, i modelli lanciati nel 2024 sono stati scelti dal 78% dei clienti con il livello di allestimento più alto, rispettivamente l’80% per Duster e il 67% per Spring.