Dainese rivoluziona il riciclo dei caschi da moto con LIFE IMPACTO

All’EICMA 2024, Dainese ha presentato in anteprima LIFE IMPACTO, un progetto innovativo che promette di rivoluzionare il ciclo di vita dei caschi da moto, trasformandolo da lineare a circolare. Grazie a questa iniziativa all’avanguardia, l’azienda affronta il problema dello smaltimento dei caschi attraverso una soluzione di riciclo su scala industriale, basata su un processo di dissoluzione selettiva dei materiali.

Fino ad oggi, non esistevano soluzioni industriali per il riciclo dei caschi da moto: il destino dei caschi dismessi era, infatti, limitato alla discarica o all’incenerimento. LIFE IMPACTO, finanziato in parte da fondi europei grazie alla vittoria al bando LIFE23 per l’Economia Circolare e la Qualità della Vita, mira a cambiare radicalmente questo scenario. L’obiettivo è quello di sviluppare un processo sostenibile in grado di separare i materiali polimerici e riutilizzarli, evitando che questi prodotti a fine vita diventino semplicemente rifiuti. I materiali recuperati potranno essere impiegati per realizzare nuovi caschi o altri prodotti eco-friendly, garantendo però sempre il massimo livello di sicurezza.

LIFE IMPACTO è implementato da un consorzio di aziende italiane guidate dal Dainese Group e include Innovando, una PMI innovativa specializzata in logistica inversa; Re-sport, spin-off dell’Università di Bologna con competenze nel riciclo di equipaggiamenti sportivi; Misitano&Stracuzzi, fornitori di solventi bio-based ricavati dagli scarti dell’industria degli agrumi; e l’Università di Bologna per la ricerca e sviluppo.

Il cuore tecnologico di LIFE IMPACTO è rappresentato da un impianto che utilizza solventi bio-based, come limonene e acetato di etile, ottenuti dagli scarti dell’industria alimentare. Questo sistema consente di separare i diversi materiali plastici del casco – tra cui ABS, EPS e PC – per permetterne il riutilizzo all’interno della stessa catena del valore. Il potenziale di questa innovazione è straordinario: con il riciclo di 5.000 caschi, si possono ottenere 3.700 kg di ABS, 1.056 kg di EPS e oltre 600 kg di PC.

Oltre a migliorare la gestione dei rifiuti, LIFE IMPACTO promette un impatto tangibile sul fronte ambientale. Il processo consente una riduzione del 60% delle emissioni di CO₂, una riduzione del 60% del consumo di elettricità e del 50% del consumo di acqua rispetto ai processi tradizionali.

LIFE IMPACTO non solo rappresenta un’innovazione ecologica, ma anche una leva per l’economia. Grazie a questo progetto, Dainese Group e Innovando prevedono di creare nuove opportunità di lavoro, ampliando l’impatto positivo anche sull’occupazione. L’obiettivo finale è introdurre sul mercato un casco eco-sostenibile e omologato, progettato per essere riciclabile: senza colle, con un design che riduce la varietà di materiali utilizzati e che facilita la scomposizione per il riciclo.

LIFE IMPACTO rappresenta un esempio concreto di transizione da un’economia lineare, basata sul consumo e lo smaltimento, a un’economia circolare, che punta su riduzione, riutilizzo e riciclo. Questo modello circolare è ormai un obiettivo ambizioso per molte aziende, in linea con la crescente consapevolezza della società rispetto agli impatti ambientali del modello lineare.