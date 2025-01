Danilo Annese nominato Responsabile Commerciale per la Regione Enlarged Europe di Leapmotor

Leapmotor International ha recentemente annunciato la nomina di Danilo Annese come Responsabile Commerciale per la Regione Enlarged Europe a partire dal 1° gennaio 2025. Danilo subentrerà a Maurizio Zuares, che assumerà il ruolo di Global Chief Commercial Officer di Maserati. L’azienda ha espresso gratitudine per il contributo di Zuares e ha sottolineato l’importanza della base solida che ha posto per le operazioni di vendita di Leapmotor International nella regione.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Danilo Annese nel team di Leapmotor International come nuovo Responsabile Commerciale della Regione Enlarged Europe. La sua esperienza e la sua comprovata leadership saranno cruciali per guidare la crescita di Leapmotor International in Europa”, ha commentato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International.

Annese vanta una vasta esperienza commerciale acquisita presso aziende del settore automobilistico come Iveco Trucks, Jaguar Land Rover e Fiat Chrysler Automobiles. Ha ricoperto ruoli di rilievo nell’ambito dello Sviluppo della Distribuzione, delle Vendite e del Marketing, dimostrando capacità e competenze che lo hanno portato a essere scelto per questa importante posizione.

“Il nostro obiettivo è fornire ai clienti europei soluzioni di mobilità più economicamente accessibili attraverso il nuovo marchio e i prodotti Leapmotor”, ha dichiarato Danilo Annese, sottolineando la volontà di completare l’offerta tecnologica e il portafoglio attuali dei marchi Stellantis.

Leapmotor International è una joint venture guidata da Stellantis, impegnata a ridefinire il panorama dei veicoli elettrici attraverso tecnologie all’avanguardia e innovazione. L’azienda, con sede ad Amsterdam, si propone di offrire soluzioni di mobilità elettrica accessibili a livello globale. Dopo l’avvio delle operazioni in Europa nel settembre 2024, Leapmotor International prevede di espandersi in altre regioni del mondo, incluso il Medio Oriente, l’Asia-Pacifico e il Sud America.

Con la nomina di Danilo Annese, Leapmotor International punta a consolidare la propria presenza sul mercato europeo e a offrire ai clienti europei opzioni di mobilità sostenibile e convenienti. Con una gamma di prodotti che va dall’auto elettrica urbana T03 al veicolo orientato alla famiglia del segmento D C10, l’azienda mira a continuare a innovare e a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente e alle soluzioni tecnologiche.

Con Dare Forward 2030, un ambizioso piano strategico che mira a trasformarsi in un’azienda tecnologica di mobilità a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, Stellantis e Leapmotor International dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore automobilistico.