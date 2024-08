DAVID GILMOUR: il 6 settembre esce “LUCK AND STRANGE”

Il leggendario musicista David Gilmour ha dato il via a una nuova era musicale con il rilascio del suo ultimo singolo inedito, “Dark And Velvet Nights”, disponibile in digitale a partire da oggi. Il brano è il preludio al tanto atteso album “Luck and Strange”, che vedrà la luce il 6 settembre sotto l’etichetta Sony Music.

Il videoclip di “Dark And Velvet Nights”, diretto da Gavin Elder, sarà presentato in anteprima su YouTube alle 18.15. Il video offre suggestivi scatti di Julia Soboleva, con un tocco di animazione curata da Levan Kvan.

Questo nuovo lavoro musicale vede la collaborazione tra Gilmour e la sua compagna Polly Samson, che ha fornito l’ispirazione per il brano con una poesia dedicata al loro anniversario di matrimonio. La magia è scoccata quando le parole sono state fuse con la musica in un’inattesa armonia.

“Luck and Strange”, registrato tra Brighton e Londra in cinque mesi, rappresenta il primo album di Gilmour dopo nove anni di attesa. L’artista ha lavorato a stretto contatto con il produttore Charlie Andrew, noto per il suo lavoro con Alt-J e Marika Hackman.

Il tour mondiale di David Gilmour sarà inaugurato in grande stile con sei concerti esclusivi al Circo Massimo di Roma, dal 27 settembre al 3 ottobre 2024. Questi spettacoli unici nell’Europa continentale promettono di essere degli eventi live indimenticabili.

Per i fan più accaniti, sono disponibili edizioni limitate deluxe di “Luck and Strange”, che includono tracce bonus e un libro fotografico speciale con scatti esclusivi di Polly Samson durante la produzione dell’album.